Консоль Sony PlayStation 4 официально подешевела

Издание ITHome со ссылкой на авторитетного инсайдера 4chan сообщило о том, что игровая консоль Sony PlayStation 5 будет представлена через две недели. Презентация состоится в рамках PlayStation Meeting в Нью-Йорке 5 февраля 2020 года. Японский гигант уже активно использует новый слоган «It’s time to play», то есть, «Пора играть». На скорый дебют указывает и официальное снижение цены PlayStaion 4, которая теперь стоит 300 долларов за комплект с играми God of War, The Last of Us Remastered и Horizon Zero Dawn: Complete Edition. При этом в американском Amazon та же версия доступна за 250 долларов. В официальном российском магазине Sony за консоль просят 25 999 рублей.