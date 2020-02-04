Консоль Sony PlayStation 5 можно будет заказать уже в марте

2020-02-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony PlayStation 5; [87]
Известный инсайдер PSErebus, который ранее точно предсказал дату выход игры The Last of Us Part 2, сегодня поделился подробностями о релизе новой игровой консоли компании Sony. Утверждается, что приставка PlayStation 5 будет официально представлена на Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта. Уже в этом месяце инвесторы и журналисты получат приглашения. Ну а уже на следующий день стартует прием предварительных заказов. Предыдущие слухи утверждали, что приставку покажут 5 или 15 февраля. Предполагается, что непосредственные продажи PlayStation 5 стартуют 20 ноября по цене в 500 долларов.


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