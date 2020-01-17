Консоль Sony PlayStation 5 показали на новых рендерах

Мы уже видели не один рендер и не одну фотографию игровой консоли Sony PlayStation 5, но это был комплект для разработчиков, а не финальный вариант, который появится в продаже. Сегодня авторитетный телеканал CNN поделился изображениями патента с эскизами, который может демонстрировать именно коммерческий вариант консоли. Надо заметить, что дизайн сильно похож на приставку предыдущего поколения PS4 и даже позапрошлую консоль конкурентов из Microsoft – Xbox 360 Slim. Впрочем, нет никаких гарантий, что PlayStation 5, которая должна выйти в продажу к будущему рождественскому сезону, будет выглядеть именно так.