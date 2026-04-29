Консоль Steam Deck получила важный апдейт прошивки

С момента выхода Steam Deck компания Valve вложила немало усилий не только в развитие SteamOS, но и в адаптацию магазина Steam и клиента под портативные устройства. Свежее обновление клиента Steam Deck продолжает это направление и приносит ряд небольших, но полезных изменений, которые делают устройство ещё ближе к полноценной консольной системе. Одним из главных нововведений стала дополнительная кнопка «Switch to Desktop» на экране входа. Она позволяет быстрее перейти в режим рабочего стола, что особенно удобно при использовании Steam Deck в док-станции как компактного компьютера. Также обновление добавило индикатор заряда беспроводного геймпада и всплывающее уведомление о низком уровне батареи.

Кроме того, в меню быстрого доступа теперь встроен чат Steam, благодаря чему общаться с друзьями во время игры стало проще. Для Steam Deck и режима Big Picture появилась новая функция быстрых сообщений — пользователь может удерживать кнопку View и выбрать заранее настроенный ответ. Steam Deck также получил поддержку управления удалёнными загрузками. Это позволяет контролировать загрузки на игровом ПК, например сидя на диване в другой части комнаты или находясь вдали от дома. Помимо новых функций, обновление включает различные исправления ошибок и изменения интерфейса, в том числе в настройках кастомизации контроллеров через Steam Input. Не может не радовать, что компания работает в этом направлении даже спустя столько лет после релиза.