Консоль Tecno Pocket Go получила геймпад со встроенным ПК

Компания Tecno запустила на Kickstarter кампанию по сбору средств на игровую консоль Pocket Go, которая получила одну необычную особенность. Дело в том, что вся аппаратная основа здесь встроена в геймпад, а вместо монитора можно использовать специальные очки. Последние состоят из двух 0,71-дюймовых экранов micro-LED с разрешением Full HD каждый, формирующих картинку с диагональю 215 дюймов на расстоянии 6 метров.

Консоль также характеризуется 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8840U со встроенной графикой Radeon 780M, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, батареей ёмкостью 50 Втч, слотом для карты SD, двумя интерфейсами USB-C, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Масса геймпада-консоли составляет 550 граммов. При этом приставку можно подключить к телевизору или монитору. В рамках краудфандинга Pocket Go стоит 540 долларов, а очки – 350 долларов. На старте продаж комплект подорожает с 870 до 1700 долларов.