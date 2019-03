Консоль Xbox One S без дисковода могут выпустить 7 мая

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Microsoft готовит к выпуску консоль Xbox One S без дисковода. Сегодня издание Windows Central сообщило о том, что консоль Xbox One S All-Digital будет представлена уже 7 мая. Новинка получит жесткий диск объемом 1 ТБ и ключи для игр Forza Horizon 3, Sea of Thieves и Minecraft. Очевидно, что отсутствие привода должно положительно сказать на цене устройства. Напомним, что Microsoft продвигает сервис по подписке Xbox Game Pass, который предлагает доступ к более чем 100 играм. Среди них есть эксклюзивы от Xbox Game Studios – Sea of Thieves, Crackdown 3 и Forza Horizon 4.