Контроллер Microsoft Xbox Elite 2 будет доступен 4 ноября за $ 179,99

Во время E3 2019 Microsoft показала совершенно новый контроллер Xbox Elite, названный Xbox Elite Controller 2. Он был полностью переработан в соответствии с требованиями Microsoft, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Новинка оснащена новыми регулируемыми сменными компонентами, поддержкой USB-C и Bluetooth, а также аккумулятором, обеспечивающим до 40 часов игры без подзарядки. Дизайн контроллера также включает в себя прорезиненные рукоятки. Xbox Elite Controller 2 выйдет 4 ноября, его стоимость составит $179,99.