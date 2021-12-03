Космический шутер Chorus выходит на PlayStation, Xbox и ПК

Deep Silver сегодня выпустила свой новый и долгожданный космический боевой шутер Chorus, который будет доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One и ПК через Steam и Epic Games. Chorus был создан, чтобы предоставить игрокам динамичный экшен с нулевым ускорением, когда вы обновляете оружие и технологии Forsaken, открываете тайны вселенной Chorus и объединяете силы сопротивления против могущественного бедствия The Circle, позволяя вам стать абсолютным живым оружием.

Войдите в новую мрачную вселенную, полную тайн и изобилующую конфликтами. Исследуйте эпические локации, такие как огромные космические станции и странные самолеты существования за пределами нашего собственного. Участвуйте в захватывающих воздушных боях в невесомости от эпических космических просторов до узких прозрачных коридоров. Игра уравновешивает масштаб и зрелище освоения космоса с неистовым, быстрым действием .