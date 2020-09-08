LG добавит на телевизоры 2018 года поддержку Apple TV App, AirPlay 2 и HomeKit

Компания LG подтвердила, что поддержка AirPlay 2 и HomeKit появится на некоторых моделях телевизоров 2018 года, а также на новых телевизорах 2019 и 2020 года. В LG также сообщили, что приложение Apple TV теперь доступно по всему миру для OLED и Super UHD LCD телевизоров 2018 года.

AirPlay 2 позволяет пользователям iPhone и iPad легко передавать контент со своих устройств на совместимые телевизоры LG, а поддержка HomeKit позволяет управлять телевизором и интегрировать его с экосистемой умного дома Apple. Новая прошивка должна выйти в октябре этого года.