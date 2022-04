Lego Star Wars: The Skywalker Saga — крупнейший запуск игры Lego

Lego Star Wars: The Skywalker Saga установила новый рекорд для серии LEGO, продав более 3,2 миллиона копий по всему миру за первые две недели. Выпущенная во всем мире 5 апреля для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Xbox One, Warner Bros. Games и TT Games последняя игра в серии LEGO побила предыдущие рекорды продаж франшиза. « Последняя игра LEGO Star Wars, включающая все девять фильмов саги о Скайуокерах в одной совершенно новой игре, превзошла все предыдущие выпуски консольных игр LEGO» , — говорится в официальном пресс-релизе WB Games. PlayStation была крупнейшей платформой для игры с 39% всех продаж в Великобритании.