Sony выпустила обновлённую версию PSSR Для PS5 Pro

Вчера технология PlayStation Spectral Super Resolution от Sony была обновлена и теперь появится в Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 и не только. Издание Digital Foundry провело тесты новых возможностей технологии и отметило, что новый апскейлер даёт те улучшения, которых они ожидали от PS5 Pro. Проблемы с мерцанием, миганием и другими визуальными артефактами были решены, и теперь в играх наблюдается более чёткая и стабильная графика. Это первое обновление, которое мы видим от работы AMD и Sony в рамках совместного проекта Amethyst, направленного на улучшение эффекта рендеринга игры при низком разрешении. Новая система с ИИ-технологиями позволяет улучшить качество на том же железе, не снижая частоту кадров, и в ближайшее время компания выпустит апдейт программного обеспечения, чтобы эта технология была доступна всем желающим.

Стоит напомнить, что изначально обновлённая версия PSSR, использующая ИИ для апскейлинга картинки, была анонсирована в прошлом году и дебютировала с Resident Evil Requiem. Также технология теперь доступна в Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2, Control, Senua’s Saga: Hellblade II, Nioh 3, Monster Hunter Wilds и Dragon’s Dogma 2. Также Assassin’s Creed Shadows и Cyberpunk 2077 получат патч с обновлением PSSR в ближайшие недели, а Crimson Desert получит эту технологию на момент релиза проекта. Так что в ближайшем будущем проектов с новым апскейлером, видимо, будет очень много — и это отлично.
