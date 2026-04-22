Microsoft снизила цену на Game Pass, но убрала Call of Duty

После того, как глава Xbox Аша Шарма на прошлой неделе признала, что Game Pass стал слишком дорогим для пользователей, Microsoft решила снизить стоимость подписки Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Начиная с сегодняшнего дня цена Xbox Game Pass Ultimate снижается с 30 долларов до 23 долларов в месяц, а подписка PC Game Pass теперь стоит 15 долларов вместо прежних 16,5 долларов в месяц. Одной из причин снижения цен стало изменение политики в отношении серии Call of Duty — будущие новые части франшизы больше не будут появляться в Game Pass Ultimate и PC Game Pass в день релиза. Теперь новые игры Call of Duty станут добавляться в подписку только в праздничный сезон следующего года, то есть примерно через год после выхода. Уже доступные части серии при этом останутся в библиотеке сервиса.

Остальная структура Game Pass остаётся без изменений после повышения цен, которое Microsoft провела в октябре. Подписки Game Pass Ultimate, Premium и Essential всё ещё будут предоставлять доступ к Xbox Cloud Gaming. В Microsoft заявили, что аудитория сервиса состоит из пользователей с разными предпочтениями и запросами, поэтому универсальной модели подписки не существует. Компания отметила, что снижение цен стало реакцией на многочисленные отзывы игроков, и пообещала продолжать корректировать сервис на основе обратной связи. Правда, отказ от запуска новых частей Call of Duty в подписке в день релиза выглядит как признание того, что интеграция главной франшизы Activision в модель Game Pass оказалась невыгодной.