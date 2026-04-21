Lenovo Legion Go S подорожала в два раза

Портативные консоли Asus Xbox Ally X и MSI Claw 8 AI Plus всё ещё можно найти по цене 999 долларов и 1049 долларов соответственно, однако Lenovo, похоже, больше не пытается удерживать стоимость Legion Go S. Лучшая версия 8-дюймовой портативной консоли компании теперь стоит почти в два раза дороже, чем на старте продаж. Если прошлым летом версия с AMD Z1 Extreme и SteamOS оценивалась в 830 долларов, то сейчас на Best Buy её цена выросла до внушительных 1580 долларов. Это даже более серьёзное подорожание, чем у флагманской Lenovo Legion Go 2, которая в начале месяца прибавила в цене 650 долларов. При этом стоит отметить, что не все модели Legion Go S подорожали почти вдвое, но ни одна уже не стоит столько, сколько раньше. Версия на Windows с процессором Z1 Extreme сейчас указана по цене 1680 долларов, хотя формально продаётся со скидкой за 1050 долларов.

Даже модель с процессором Z2 Go, которая заметно слабее, выросла в цене с 600 долларов на старте почти до 1000 долларов. Lenovo не комментирует ситуацию, однако есть предположение, что компания постепенно сворачивает эту модель на фоне глобального кризиса оперативной памяти. Многие версии консоли уже исчезли из продажи у ритейлеров и с официального сайта бренда. Возможно, готовится обновление устройства — на сайте компании модель уже начали называть Lenovo Legion Go S Gen 1, что может намекать на скорый выход следующего поколения. И, естественно, причиной подорожания выступает кризис чипов памяти — это все прекрасно понимают.