PlayStation 6 сильно урежут по характеристикам

Во время недавнего финансового отчёта за 4 квартал 2025 финансового года руководство Sony признало, что компания пока не определилась со сроками выхода PlayStation 6. Главной причиной называют продолжающийся дефицит памяти и крайне высокие цены на неё, из-за которых стоимость новой консоли может оказаться слишком высокой для массового рынка. Известный инсайдер KeplerL2, специализирующийся на AMD, считает, что Sony придётся искать способы удешевления консоли без серьёзного ухудшения характеристик. По его словам, единственными относительно безопасными мерами могут стать сокращение ширины шины памяти и уменьшение объёма оперативной памяти.

При этом KeplerL2 отметил, что слишком сильное урезание характеристик лишает смысла саму идею консоли нового поколения. По его мнению, наиболее реалистичный вариант экономии — оставить SSD объёмом 1 ТБ, а в крайнем случае сократить шину памяти до 128 бит и уменьшить объём видеопамяти до 24 ГБ. Некоторые пользователи усомнились, что уменьшение шины памяти даст заметную экономию, однако инсайдер утверждает обратное. По его словам, такое решение позволило бы сократить себестоимость примерно на 60 долларов при текущих ценах на память. Дополнительным плюсом станет повышение процента годных процессоров благодаря возможности отключать дефектные контроллеры памяти. Правда, если экономическая ситуация вынудит Sony урезать возможности PlayStation 6, компании будет ещё сложнее убедить владельцев PlayStation 5 перейти на новое поколение.