PlayStation 6 сильно урежут по характеристикам

Во время недавнего финансового отчёта за 4 квартал 2025 финансового года руководство Sony признало, что компания пока не определилась со сроками выхода PlayStation 6. Главной причиной называют продолжающийся дефицит памяти и крайне высокие цены на неё, из-за которых стоимость новой консоли может оказаться слишком высокой для массового рынка. Известный инсайдер KeplerL2, специализирующийся на AMD, считает, что Sony придётся искать способы удешевления консоли без серьёзного ухудшения характеристик. По его словам, единственными относительно безопасными мерами могут стать сокращение ширины шины памяти и уменьшение объёма оперативной памяти.

При этом KeplerL2 отметил, что слишком сильное урезание характеристик лишает смысла саму идею консоли нового поколения. По его мнению, наиболее реалистичный вариант экономии — оставить SSD объёмом 1 ТБ, а в крайнем случае сократить шину памяти до 128 бит и уменьшить объём видеопамяти до 24 ГБ. Некоторые пользователи усомнились, что уменьшение шины памяти даст заметную экономию, однако инсайдер утверждает обратное. По его словам, такое решение позволило бы сократить себестоимость примерно на 60 долларов при текущих ценах на память. Дополнительным плюсом станет повышение процента годных процессоров благодаря возможности отключать дефектные контроллеры памяти. Правда, если экономическая ситуация вынудит Sony урезать возможности PlayStation 6, компании будет ещё сложнее убедить владельцев PlayStation 5 перейти на новое поколение.
Microsoft снизила цену на Game Pass, но убрала Call of Duty…
После того, как глава Xbox Аша Шарма на прошлой неделе признала, что Game Pass стал слишком дорогим для п…
Microsoft запустила режим Xbox на ПК по всему миру…
Компания Microsoft начала распространять режим Xbox на все ПК с Windows 11. Новый режим добавляет полноэк…
Microsoft представила технологию Auto SR…
Компания Microsoft начала тестировать функцию Automatic Super Resolution (она же Auto SR) на Xbox Ally X.…
Microsoft представила консоль Project Helix…
Аша Шарма, недавно назначенная генеральным директором Microsoft Gaming и новым руководителем Xbox после у…
Sony тестирует систему динамических цен для PlayStation 5…
Сайт PSprices, который отслеживает цены в цифровом магазине игр Sony, заметил необычную вещь — некоторые …
Sony получила патент на новую паузу в играх…
Новая патентная заявка Sony может предложить игрокам альтернативу привычной паузе. Речь идёт о системе So…
Владельцам PlayStation 5 придётся подтвердить свой возраст…
Компания Sony начала выполнять требования британского закона Online Safety Act и уже сегодня уведомляет в…
PlayStation 6 получит архитектуру RDNA 5…
В последнее время активно обсуждается пока официально не анонсированная консоль PlayStation 6 от Sony — c…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor