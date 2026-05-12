PlayStation 6 сильно урежут по характеристикам

При этом KeplerL2 отметил, что слишком сильное урезание характеристик лишает смысла саму идею консоли нового поколения. По его мнению, наиболее реалистичный вариант экономии — оставить SSD объёмом 1 ТБ, а в крайнем случае сократить шину памяти до 128 бит и уменьшить объём видеопамяти до 24 ГБ. Некоторые пользователи усомнились, что уменьшение шины памяти даст заметную экономию, однако инсайдер утверждает обратное. По его словам, такое решение позволило бы сократить себестоимость примерно на 60 долларов при текущих ценах на память. Дополнительным плюсом станет повышение процента годных процессоров благодаря возможности отключать дефектные контроллеры памяти. Правда, если экономическая ситуация вынудит Sony урезать возможности PlayStation 6, компании будет ещё сложнее убедить владельцев PlayStation 5 перейти на новое поколение.