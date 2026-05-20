Sony возродит старые игры для PlayStation 5

Похоже, компания Sony продолжит возрождать старые игровые серии, пока интерес аудитории к ремейкам не начнёт снижаться. Инсайдер NateTheHate2 в своих социальных сетях подтвердил слухи о том, что компания изучает возможность возрождения «старых и давно неиспользуемых IP», так как на них, очевидно, можно немало заработать при относительно небольших вложениях. Речь, судя по всему, идёт о франшизах, которые не получали новых частей со времён PlayStation 1, PlayStation 2 или, возможно, даже эпохи PS3. Одновременно появился ещё один слух, согласно которому первая подобная игра уже находится в разработке, но занимается ею не оригинальная студия. Журналист VGC во время подкаста VGC Podcast заявил, что с франшизой inFamous что-то происходит внутри PlayStation.

Из его слов следует, что Sucker Punch, создавшая оригинальные игры серии, не участвует в разработке нового проекта, но компания явно хочет возродить франшизу, которая когда-то очень давно пользовалась высоким спросом у аудитории. При этом журналист не раскрыл источник информации и не уточнил, какая студия занимается игрой. Судя по формулировке, речь идёт не о полноценном ремейке, а скорее о новой части франшизы. Интересно, что недавно Sony закрыла Bluepoint Games — студию, которая как раз специализировалась на качественных ремастерах и ремейках. Поэтому возможное возвращение inFamous силами другой команды выглядит ещё более неожиданно, но Sony может пойти на этот шаг в рамках эксперимента.
