Владельцам PlayStation 5 придётся подтвердить свой возраст

Для процедуры компания сотрудничает с Yoti — подтвердить возраст можно с помощью номера телефона, сканирования лица или документа, удостоверяющего личность. Ограничения Sony во многом повторяют подход Microsoft, которая ввела аналогичные требования для Xbox в прошлом году. Microsoft также использует сервис Yoti, и владельцам Xbox необходимо быть старше 18 лет, чтобы сохранить полный доступ к голосовому и текстовому общению, а также приглашениям в игры. Хотя обязательная проверка для аккаунтов PlayStation в Великобритании и Ирландии начнёт действовать только в июне, пользователи уже сейчас могут пройти её заранее, чтобы не потерять доступ к функциям. При этом информация о том, что аналогичные меры примут в других странах, пока что отсутствует.