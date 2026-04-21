Владельцам PlayStation 5 придётся подтвердить свой возраст

Компания Sony начала выполнять требования британского закона Online Safety Act и уже сегодня уведомляет владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5 о необходимости подтверждения возраста. Пользователи в Великобритании и Ирландии с июня не смогут пользоваться голосовыми чатами, сообщениями, группами и другими сторонними средствами общения, если не пройдут проверку возраста. По заявлению Sony, с июня 2026 года игроки без подтверждённого возраста смогут продолжать играть на PlayStation, однако часть функций станет недоступной до завершения проверки. Подтверждение возраста также потребуется для трансляций и публикации игрового процесса на YouTube или Twitch прямо с консоли PlayStation.

Для процедуры компания сотрудничает с Yoti — подтвердить возраст можно с помощью номера телефона, сканирования лица или документа, удостоверяющего личность. Ограничения Sony во многом повторяют подход Microsoft, которая ввела аналогичные требования для Xbox в прошлом году. Microsoft также использует сервис Yoti, и владельцам Xbox необходимо быть старше 18 лет, чтобы сохранить полный доступ к голосовому и текстовому общению, а также приглашениям в игры. Хотя обязательная проверка для аккаунтов PlayStation в Великобритании и Ирландии начнёт действовать только в июне, пользователи уже сейчас могут пройти её заранее, чтобы не потерять доступ к функциям. При этом информация о том, что аналогичные меры примут в других странах, пока что отсутствует.
Valve улучшает производительность на Linux и ARM…
Похоже, Valve начала развёртывание новой бета-версии Proton 11, вместе с которой приходят все улучшения и…
Sony готовит портативную версию PlayStation 6…
Возвращение Sony на рынок портативных консолей с устройством PlayStation 6 Handheld обещает быть крайне и…
PS5 в этом году не подорожает…
В рамках отчёта за третий финансовый квартал, в котором Sony сообщила, что по состоянию на 31 декабря 202…
Valve выпустит Steam Deck 2 в 2028 году…
По данным надёжного инсайдера, компания Valve нацелена выпустить Steam Deck 2 примерно в 2028 году. Однак…
Microsoft разрабатывает доступную версию Xbox Game Pass…
После назначения на пост главы Xbox Аша Шарма начала намекать на серьёзные изменения в игровом подразделе…
ASUS ROG Xbox Ally X резко подорожала на 21%…
Согласно недавнему материалу информационного издания Automaton, в Японии резко выросла цена на ASUS ROG X…
Консоли следующего поколения могут выйти в 2030 году…
С учётом того, что поколение PlayStation 5 и Xbox Series X|S было представлено целых шесть лет назад, мно…
Sony выпустила обновлённую версию PSSR Для PS5 Pro…
Вчера технология PlayStation Spectral Super Resolution от Sony была обновлена и теперь появится в Cyberpu…
