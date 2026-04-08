Lenovo Legion Y700 Gen 5 возглавил рейтинг планшетов AnTuTu

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС Android. Первое место занял Lenovo Legion Tablet Y700 Gen 5 на базе топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набирает 4068337 баллов. Второе место занимает HONOR MagicPad 3 Pro 13.3 на той же платформе с 3947547 баллами. Третье место досталось OPPO Pad 4 Pro на Snapdragon 8 Elite, набравшему 3367909 баллов. Также в десятку вошли модели OnePlus Pad 2 Pro, Red Magic Tablet 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro, Lenovo Legion Tablet Y700, iQOO Pad 5, Vivo Pad 5 Pro и REDMI K Pad на Dimensity 9400+ с 2956993 баллами.