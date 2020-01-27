Lenovo M10 FHD REL планшет с процессором Snapdragon 450

Компания Lenovo анонсировала новый бюджетный планшет с названием M10 FHD REL.

Планшет Lenovo M10 FHD REL оснастили 10.1 дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением FHD. За производительность планшета отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

За автономность планшета Lenovo M10 FHD REL отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Внутри планшета также разместили стереодинамики, 3.5-миллиметровый вход для наушников, FM Radio, micro USB разъём для зарядки. На передней части разместили фронтальную камеру на 5 Мп, а основная камера получила 8 Мп. Плашет будет продаваться только в одной версии с Wi-Fi, без поддержки Sim карты. Lenovo M10 FHD REL можно будет приобрести ценником 200 долларов.