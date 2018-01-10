Lenovo Miix 630 на процессоре Qualcomm

В начале года начали говорить о том, что некоторые компании планируют выпустить свои планшеты и ноутбуки на процессорах компании Qualcomm, теперь вот показали новинку под названием Lenovo Miix 630 и она построена на типовом процессоре компании - Snapdragon 835. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли играть в игры или смотреть фильмы, работать с документами или интернетом, общаться или учиться в университете. Громадное преимущество данного процессора в его меньшем потреблении энергии и стоимости, которая позволяет делать планшеты дешевле, чем у конкурентов на Intel. Отличный вариант для того, кто покупает планшет или ноутбук в первую очередь для работы с текстом и интернетом, а не для игрушек всяких. Ждем релиза и стоимости для России - очень интересно посмотреть на то, что умеет этот гаджет в деле.