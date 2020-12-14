Lenovo Tab M7 (2021) замечен на Geekbench

Предстоящий планшет Lenovo был замечен на платформе тестирования Geekbench, раскрыв некоторые ключевые характеристики планшета.

Устройство с номером модели TB-7306F, называется Lenovo Tab M7 2021. Список Geekbench подтверждает, что устройство будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 11 из коробки. А за производительность планшета будет отвечать процессор MediaTek Helio A22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

В одноядерном тесте планшету удалось набрать 144 балла, а в многоядерном - 498 баллов. Предстоящий планшет станет преемником Lenovo Tab M8, который был выпущен в 2019 году под номером модели TB-7306F.