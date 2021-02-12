Lenovo Tab P11 Pro выпустили в Индии официально

Lenovo Tab P11 Pro 2020 года наконец-то запущен в Индии. Этот планшет, ориентированный как на производительность, так и на потребление мультимедиа, стоит ниже, чем на европейских рынках. Lenovo Tab P11 Pro в Индии стоит 44 999 фунтов стерлингов (~ 620 долларов США / 512 евро). Это ниже по сравнению с ценой в 699 евро в Европе. Однако это больше, чем стартовая цена Китая в 2499 юаней (376 долларов). В Китае этот планшет продается как Xiaoxin Pad Pro. В любом случае планшет будет доступен для покупки через пару дней, то есть с 14 февраля. Пользователи могут получить его на веб-сайте Lenovo India, Flipkart или Amazon (через XDA). Соответственно, если вас не пугает индийский магазин, можно купить планшет дешевле с доставкой и пользоваться им с комфортом.