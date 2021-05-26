Lenovo YOGA Pad Pro имеет уникальные функции

Lenovo — одно из оставшихся громких имен на рынке Android-планшетов, ведь большинство брендов уже давно ушли с данного сегмента. А теперь производитель представил новый Lenovo YOGA Pad Pro, который выделяется на фоне потенциальных конкурентов нестандартным форматом дисплея. Дело в том, что это устройство может быть одновременно и внешним дисплеем, и планшетов, а конкурентов при таком наборе характеристик у него просто нет. Lenovo придумала способ найти хорошее применение своему новому 13-дюймовому экрану с разрешением 2K. Хотя у него есть порт USB-C, который можно использовать для зарядки, передачи данных и вывода видео, он также имеет порт micro HDMI на противоположной стороне для видеовхода.

Другими словами, устройство, которое функционирует как автономный планшет Android, также может использоваться в качестве второго дисплея для ноутбука или первого дисплея для Nintendo Switch. Если, конечно, у вас есть возможность подключить док-станцию ​​для телевизора. Как планшет Android, Lenovo YOGA Pad Pro на самом деле довольно впечатляет — за основу производительности взят процессор Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS 3.1 для вашего личного контента. Он определенно создан для развлечений с его большим экраном 2K, который поддерживает HDR10 и Dolby Vision, а также с четырьмя динамиками JBL. При этом стоимость устройства составляет всего 515 долларов — этого предостаточно, чтобы устройство пользовалось спросом на рынке.
Комментарии и отзывы Lenovo YOGA Pad Pro
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