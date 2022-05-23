Lenovo анонсировала планшет Xiaoxin Pad 2022

Lenovo проведет в Китае большое мероприятие, на котором будет представлено множество новых ноутбуков и планшетов серий Xiaoxin, Yoga и Legion. Одним из них станет модель Xiaoxin Pad 2022. Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2022 оснащен 10,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, четырьмя динамиками, Wi-F 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB-C, стандартным разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составила 7700 мАч, поддерживается зарядка мощностью 20 Вт. Планшет имеет две камеры, разрешение фронтальной и основной одинаковое — 8 Мп. Планшет имеет две конфигурации памяти: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

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