Lenovo готовит портативную консоль для стриминга игр

На демонстрационном экране показан интерфейс сервиса Tencent START с библиотекой игр, что указывает на ориентацию устройства именно на облачный стриминг, а не на локальный запуск требовательных проектов. Впрочем, для Lenovo и Tencent это не первая совместная попытка выйти на рынок подобных устройств. В 2021 году компании работали над консолью Legion Play на базе Android с программной платформой Tencent, однако проект так и не добрался до массового производства. Legion C700 выглядит как более серьёзная и зрелая попытка, учитывающая развитие облачной инфраструктуры и растущий интерес к подписочным игровым сервисам. Главным преимуществом такого устройства может стать сочетание компактности и доступной цены — особенно в эру дефицита памяти.