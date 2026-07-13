Lenovo готовит портативную консоль для стриминга игр

Компания Lenovo готовит новую портативную игровую консоль для облачного гейминга — бренд Legion официально представил первый тизер модели Legion C700, которая разрабатывается совместно с Tencent. Устройство ориентировано на запуск игр через облачные сервисы, что позволяет отказаться от мощного и дорогостоящего встроенного железа. Судя по опубликованным изображениям, Legion C700 получит асимметричное расположение органов управления, напоминающее контроллеры Xbox и консоль Lenovo Legion Go. При этом устройство выполнено в белом цвете и оснащено крестовиной, двумя аналоговыми стиками, кнопками ABXY, дополнительными клавишами на задней панели и вентиляционными отверстиями для охлаждения.

На демонстрационном экране показан интерфейс сервиса Tencent START с библиотекой игр, что указывает на ориентацию устройства именно на облачный стриминг, а не на локальный запуск требовательных проектов. Впрочем, для Lenovo и Tencent это не первая совместная попытка выйти на рынок подобных устройств. В 2021 году компании работали над консолью Legion Play на базе Android с программной платформой Tencent, однако проект так и не добрался до массового производства. Legion C700 выглядит как более серьёзная и зрелая попытка, учитывающая развитие облачной инфраструктуры и растущий интерес к подписочным игровым сервисам. Главным преимуществом такого устройства может стать сочетание компактности и доступной цены — особенно в эру дефицита памяти.