Lenovo готовит портативную консоль для стриминга игр

Компания Lenovo готовит новую портативную игровую консоль для облачного гейминга — бренд Legion официально представил первый тизер модели Legion C700, которая разрабатывается совместно с Tencent. Устройство ориентировано на запуск игр через облачные сервисы, что позволяет отказаться от мощного и дорогостоящего встроенного железа. Судя по опубликованным изображениям, Legion C700 получит асимметричное расположение органов управления, напоминающее контроллеры Xbox и консоль Lenovo Legion Go. При этом устройство выполнено в белом цвете и оснащено крестовиной, двумя аналоговыми стиками, кнопками ABXY, дополнительными клавишами на задней панели и вентиляционными отверстиями для охлаждения.

На демонстрационном экране показан интерфейс сервиса Tencent START с библиотекой игр, что указывает на ориентацию устройства именно на облачный стриминг, а не на локальный запуск требовательных проектов. Впрочем, для Lenovo и Tencent это не первая совместная попытка выйти на рынок подобных устройств. В 2021 году компании работали над консолью Legion Play на базе Android с программной платформой Tencent, однако проект так и не добрался до массового производства. Legion C700 выглядит как более серьёзная и зрелая попытка, учитывающая развитие облачной инфраструктуры и растущий интерес к подписочным игровым сервисам. Главным преимуществом такого устройства может стать сочетание компактности и доступной цены — особенно в эру дефицита памяти.
DualSense получил полноценную поддержку ПК по беспроводу…
Контроллер PlayStation 5 под названием DualSense уже достаточно давно поддерживается в нескольких играх н…
Nintendo повысила цену на Switch 2…
Сегодня компания Nintendo объявила о глобальном повышении стоимости Switch 2 из-за «изменений рыночных ус…
Sony анонсировала новинки для PlayStation 5…
Компания Sony сегодня официально раскрыла подробности о нескольких своих новых игровых устройствах, котор…
Nintendo прекращает продажи оригинальной Switch…
Компания Nintendo готовится прекратить продажи оригинального семейства консолей Switch в Европе. В обновл…
Nintendo выпустит новые игры для поднятия продаж Switch 2…
После повышения цены на игровую консоль Switch 2, которое вступит в силу в сентябре, предстоящий празднич…
Microsoft запустит Xbox Game Pass в Китае…
Похоже, компания Microsoft готовится к расширению подписочного сервиса Xbox Game Pass на китайский рынок.…
Nintendo выпустит Switch 2 со съёмной батареей…
Компания Nintendo готовит специальную версию Switch 2 для европейского рынка с аккумулятором, который пол…
Акции Nintendo упали после прогноза по Switch 2…
Акции Nintendo обвалились на 12% после того, как компания официально подтвердила повышение цены на Ninten…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor