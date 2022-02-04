Lenovo представила игровую консоль IdeaCentre с процессором Core i5/i7 12-го поколения

Lenovo в настоящее время лидирует на рынке ПК. У компании есть множество продуктов, начиная от игровых ноутбуков, таких как серия Legion, и заканчивая серией Yoga, ориентированной на бизнес. Сообщается, что китайский технологический гигант выпустил игровую консоль IdeaCentre 5 17IAB7.

Игровая консоль IdeaCentre оснащена новым процессором Core 12-го поколения, Core i5-12400 и i7-12700 на выбор. Пользователи также могут выбирать между видеокартами AMD RX 6500XT, RX 6400 и другими новыми видеокартами, такими как NVIDIA RTX 3060, RTX 3060 Ti, GTX 1660 SUPER и GTX 1650. Кроме того, консоль поддерживает память DDR4, а также один твердотельный накопитель M.2 и два 3,5-дюймовых жестких диска.

Что касается внешнего вида, консоль имеет относительно крутой дизайн со световой полосой ​​​​на передней части. На передней панели также есть два порта USB-A, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм, что является относительно обычной конфигурацией. Ожидается, что новая игровая консоль Lenovo IdeaCentre Gaming появится на рынке в ближайшее время, но официальная дата пока не сообщается.
Комментарии и отзывы Lenovo IdeaCentre
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