Lenovo представила портативную консоль Legion Go 2

Lenovo официально подтвердила выход портативной консоли Legion Go 2, которая получит процессоры AMD Ryzen Z2 и Z2 Extreme. Первая серия устройств — Legion Go и облегчённая Legion Go S — использовала чипы Ryzen Z1 Extreme и Z2 Go, а теперь компания готовит обновление с заметным улучшением производительности и дизайна. Новый Legion Go 2 стал более эргономичным и визуально привлекательным, сохранив фирменную модульность. Съёмные джойстики позволяют использовать устройство в разных форматах — как портативную консоль, как игровую систему с контроллерами в доке или как компактный аналог ноутбука с FPS-стиком.

Главным новшеством стали процессоры. В старшей версии используется Ryzen Z2 Extreme на архитектуре Zen 5 с графикой RDNA 3.5 и шестнадцатью вычислительными блоками, а более доступные модификации базируются на Ryzen Z2 с Zen 4 и RDNA 3, где предусмотрено двенадцать блоков. В обоих случаях предлагается восемь ядер и шестнадцать потоков. Экран теперь выполнен на базе OLED с разрешением 1200p, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 500 нит, поддержкой HDR True Black 1000 и форматом 16:10. Это заметное отличие от первой Legion Go, где использовалась IPS-матрица с разрешением 1600p и тем же пределом частоты. Оперативная память увеличена вдвое — вместо 16 ГБ LPDDR5X-7500 теперь предлагается 32 ГБ LPDDR5X-8000. Хранилище при этом представлено твердотельным накопителем PCIe на 1 ТБ с возможностью расширения до 2 ТБ через карту microSD, что довольно удобно.