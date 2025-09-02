Lenovo представила портативную консоль Legion Go 2

Главным новшеством стали процессоры. В старшей версии используется Ryzen Z2 Extreme на архитектуре Zen 5 с графикой RDNA 3.5 и шестнадцатью вычислительными блоками, а более доступные модификации базируются на Ryzen Z2 с Zen 4 и RDNA 3, где предусмотрено двенадцать блоков. В обоих случаях предлагается восемь ядер и шестнадцать потоков. Экран теперь выполнен на базе OLED с разрешением 1200p, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 500 нит, поддержкой HDR True Black 1000 и форматом 16:10. Это заметное отличие от первой Legion Go, где использовалась IPS-матрица с разрешением 1600p и тем же пределом частоты. Оперативная память увеличена вдвое — вместо 16 ГБ LPDDR5X-7500 теперь предлагается 32 ГБ LPDDR5X-8000. Хранилище при этом представлено твердотельным накопителем PCIe на 1 ТБ с возможностью расширения до 2 ТБ через карту microSD, что довольно удобно.