Lenovo представила портативную приставку Legion Go 2

В основе Legion Go 2 — процессоры AMD Ryzen Z2, включая топовую версию Z2 Extreme. Последний построен на свежих APU Strix Point с графикой RDNA 3.5 (16 вычислительных блоков) и архитектурой Zen 5. Обычный Ryzen Z2 использует APU Hawk с RDNA 3 (12 вычислительных блоков) и архитектуру Zen 4. Оба чипа предлагают 8 ядер и 16 потоков. Консоль оснащена 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1200p, частотой обновления до 144 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой HDR True Black 1000. Соотношение сторон 16:10 изначально оптимизированj под горизонтальный режим. Для сравнения, у первой Legion Go был IPS-дисплей на 1600p и те же 144 Гц. Объём оперативной памяти вырос до 32 ГБ стандарта LPDDR5X-8000 против 16 ГБ LPDDR5X-7500 в предыдущей версии. Мощный апгрейд.