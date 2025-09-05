Lenovo представила портативную приставку Legion Go 2

Lenovo официально представила портативную консоль Legion Go 2 с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme по цене 1049 долларов. Компания вышла на рынок современных игровых портативов с моделями Legion Go и Legion Go S — первая версия получила процессор Ryzen Z1 Extreme, а более доступная Legion Go S — чип Ryzen Z2 Go. Теперь же линейка обновилась — второе поколение Legion Go 2 получило серьёзные улучшения. Новинка стала более эргономичной и приятной в дизайне. Как и её предшественник, устройство поддерживает разные сценарии использования — геймпады можно полностью отсоединять, превращая консоль либо в стационарный вариант с док-станцией, либо в устройство с режимом FPS-контроллера, которое работает наподобие ПК.

В основе Legion Go 2 — процессоры AMD Ryzen Z2, включая топовую версию Z2 Extreme. Последний построен на свежих APU Strix Point с графикой RDNA 3.5 (16 вычислительных блоков) и архитектурой Zen 5. Обычный Ryzen Z2 использует APU Hawk с RDNA 3 (12 вычислительных блоков) и архитектуру Zen 4. Оба чипа предлагают 8 ядер и 16 потоков. Консоль оснащена 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1200p, частотой обновления до 144 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой HDR True Black 1000. Соотношение сторон 16:10 изначально оптимизированj под горизонтальный режим. Для сравнения, у первой Legion Go был IPS-дисплей на 1600p и те же 144 Гц. Объём оперативной памяти вырос до 32 ГБ стандарта LPDDR5X-8000 против 16 ГБ LPDDR5X-7500 в предыдущей версии. Мощный апгрейд.