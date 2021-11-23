Lenovo представляет планшет Yoga Tab 13

Lenovo представляет новый планшет Lenovo Yoga Tab 13 на российском рынке. Многофункциональная новинка предназначена для всей семьи - как для работы, так и для развлечений. Устройство доступно на сайте официального интернет-магазина компании и в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене 65 990 рублей.

Yoga Tab 13 – это полноценный портативный компьютер с функциональностью домашнего кинотеатра. Благодаря новой подставке из нержавеющей стали устройство можно использовать в любом месте, разместив его на столе или подвесив на крючок, а поворотный механизм позволяет удобно расположить устройство под комфортным для глаз углом наклона.

Смотреть кино на планшете удобно в режиме альбомной ориентации, установив его с помощью откидной подставки на любую поверхность. Портретный формат работы экрана подойдет для чтения книг, заметок или рисования с помощью стилуса Lenovo Precision Pen.

Yoga Tab 13 поддерживает бесконтактную авторизацию для входа в систему посредством сканирования лица пользователя передней камерой с разрешением 8 Мп. Для осуществления видео-вызовов имеется функция камеры с захватом картинки в высоком качестве и микрофона с системой шумоподавления

Стильный корпус устройства имеет экологичное покрытие из текстурированного материала Alcantara®. Он выполнен из компонентов растительного происхождения, качество которых подтверждено сертификатом международного объединения технического надзора Tüv Süd. Такое покрытие поддается очистке гораздо легче, чем кожа.

Энергоэффективный 13” LTPS-дисплей 2K отражает меньше света по сравнению с остальными ЖК-дисплеями, обладает яркостью 400 нит и использует технологию Dolby Vision® с цветопередачей 100%. Планшет можно использовать как портативный дополнительный дисплей, подключив его к ноутбуку с помощью кабельного переходника (поставляется в комплекте) с micro-HDMI на USB.

Благодаря встроенным динамкам JBL® устройство воспроизводит объемный живой звук. Технология настройки Lenovo Premium Audio и Dolby Atmos® позволяют полностью погрузиться в прослушивание любимых треков, концертов, подкастов.

Планшет работает на базе восьмиядерного мобильного процессора Qualcomm® Snapdragon™ 870, который обеспечивает мощные графические функции и поддержку 8 ГБ памяти LPDDR5, что позволяет загружать и запускать ресурсоемкие игры в высоком разрешении с высокой скоростью и низкой задержкой чтения данных. Устройство сертифицировано для использования Wi-Fi 6.