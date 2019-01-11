Lexar поставляет карту SDXC емкостью 1 ТБ

Lexar анонсировала SD-карту емкостью 1 ТБ - Lexar Professional 633x. Она поддерживает интерфейс UHS-I, а не более быструю II, но при этом обеспечивает максимальную скорость чтения 95 МБ/с, что делает ее отличным выбором для 4K и высокоскоростных видео 1080p или быстрый захват RAW.

Внушительный объем позволит реже прерывать съемку для замены носителя, а высокая скорость чтения сократит время переноса отснятого материала на компьютер. Карта способна работать при температуре от 0 до 70 градусов по Цельсию и храниться от -25 до 85 градусов. При этом каждое устройство поставляется производителем с пожизненной гарантией по ориентировочной цене 500 долларов.