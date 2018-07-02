Life is Strange 2 доступен бесплатно

2018-07-02, Автор - Нияз Дусталев; [249]
Square Enix только что выпустила бесплатный приквел к Life is Strange 2, названная «Awesome Adventures of Captain Spirit»- эта демоверсия создана в традиционном стиле Life is Strange — вы сможете вдоволь исследовать игровой мир, — но в то же время сильно отличается по структуре от предыдущих игр. При повторном прохождении вы наверняка откроете нечто новое, что упустили в первый раз. А некоторые тайны настолько хорошо сокрыты, что потребуется коллективный разум наших поклонников, чтобы разгадать их.


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