Life is Strange 2 доступен бесплатно

Square Enix только что выпустила бесплатный приквел к Life is Strange 2, названная «Awesome Adventures of Captain Spirit»- эта демоверсия создана в традиционном стиле Life is Strange — вы сможете вдоволь исследовать игровой мир, — но в то же время сильно отличается по структуре от предыдущих игр. При повторном прохождении вы наверняка откроете нечто новое, что упустили в первый раз. А некоторые тайны настолько хорошо сокрыты, что потребуется коллективный разум наших поклонников, чтобы разгадать их.