Линейка телевизоров Xiaomi Mi TV EA Pro дебютирует в Китае

Компания Xiaomi запускает в продажу новую линейку телевизоров Mi TV EA Pro. Все модели данной линейки оснащены 4K экранами с частотой обновления 60 Гц.

Xiaomi Mi TV EA Pro включает модели с экранами: 55-дюймов (300 долларов), 65-дюймов (400 долларов) и 75 дюймов (595 долларов). Телевизоры заключены в металлический корпус Unibody, поддерживают технологию MEMC. Модели поддерживают голосовой помощник XiaoAI. В основе аппаратной платформы лежит чипсет MediaTek с четырьмя ядрами Arm Cortex-A55 с частотой 1,5 ГГц и графическим процессором Arm Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти телевизоров составляет 2 ГБ и 16 ГБ встроенной. Есть Wi-Fi и Bluetooth 5.0, стереодинамики, USB-порты и HDMI.

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