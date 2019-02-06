Линейка умных динамиков от компании WK life

Компания WK life дебютировала в Индии, и отметила свое появление с новой линейкой умных динамиков. WK-Bluetooth (SP390), который также можно использовать в качестве ночника.

Динамик доступен в четырех цветовых вариантах и ​​оснащен батареей емкостью 2000 мАч. Диапазон частот для динамика составляет 150-20 кГц.

Следующим в серии является динамик WK-Bluetooth (SP330), который доступен в трех различных цветовых вариантах. Частотный диапазон составляет 100-20 кГц, и он оснащен аккумулятором 400 мАч.

Динамик WK-Bluetooth (RM-M26), третий в линейке, оснащаен часами. Он также поддерживает TF-карту, AUX-кабель, USB-проигрыватель, FM-радио. Динамик имеет внушительную батарею емкостью 4400 мАч, которая может проработать 6-12 часов без подзарядки.

Конечным продуктом является WK-микрофон и динамик (WT-K10), который представляет собой динамик Bluetooth со встроенным микрофоном. Динамик поставляется с кабелем AUX и совместим как с Android, так и с IOS. Он доступен в трех различных цветовых вариантах и ​​может быть использован как Power Bank.