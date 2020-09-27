Linksys представила два новых маршрутизатора серии E

Компания Linksys представила два новых маршрутизатора серии E. Это линейка доступных маршрутизаторов компании.

Первый маршрутизатор это E5600, двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wi-Fi 5 (802.11ac), который питается от двухъядерного процессора 880 МГц и способен обеспечивать скорость до 300 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 866 Мбит/с в сети 5 ГГц. Роутер имеет один порт Gigabit Ethernet WAN и четыре порта Gigabit Ethernet LAN.

Для более требовательных пользователей Linksys также анонсировала маршрутизатор Wi-Fi 6 (802.11ax) под названием E7350.

E7350 - это двухдиапазонный маршрутизатор AX1800, который также оснащен двухъядерным процессором 880 МГц и обеспечивает скорость до 600 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 1200 Мбит/с в сети 5 ГГц. E7350 будет поставляться одним портом Gigabit Ethernet WAN и четырьмя портами Gigabit Ethernet LAN.

Цены к сожалению пока что неизвестны

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