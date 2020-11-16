Linksys запустила в продажу маршрутизаторы E5600 и E7350

Компания Linksys запустила в продажу два новых маршрутизатора серии E. Они предлагает более высокую скорость для более быстрой загрузки, меньшую задержку для большей надежности сети и возможность одновременного подключения большего количества устройств.

E5600 - это двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wi-Fi 5 (802.11ac), работающий от двухъядерного процессора 880 МГц и способный обеспечивать скорость до 300 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 866 Мбит/с в сети 5 ГГц.Для подключения он имеет один порт Gigabit Ethernet WAN и четыре порта Gigabit Ethernet LAN.

Для более требовательных пользователей Linksys выпустила маршрутизатор Wi-Fi 6 (802.11ax) под названием E7350. Это двухдиапазонный маршрутизатор, который также оснащен двухъядерным процессором 880 МГц и обеспечивает скорость до 600 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 1200 Мбит/с в сети 5 ГГц. Потребители используют автоматическое обновление прошивки, родительский контроль и гостевой доступ для обеспечения безопасности своих сетей в любое время, и, в частности, маршрутизатор Linksys E7350 совместим с WiFi 5, WiFi 4 и предыдущими стандартами WiFi. Как и E5600, E7350 будет поставляться с обычным одним портом Gigabit Ethernet WAN и четырьмя портами Gigabit Ethernet LAN.