Logitech отказалась от портативной игровой консоли

Новый руководитель игрового направления Logitech Робин Пииспанен считает, что идея игровых портативных устройств остается очень привлекательной. «Это очень интересная концепция с точки зрения ценности для пользователя», — говорит он. Однако прямо сейчас компания не планирует выпускать новую игровую консоль. Logitech пока не уверена, стоит ли возвращаться к этому направлению после не самого успешного эксперимента с портативным устройством Logitech G Cloud. При этом сама идея такого устройства сегодня могла бы выглядеть более перспективной. Когда Logitech G Cloud представили в 2022 году, портативная консоль стоимостью 350 долларов практически потерялась на фоне значительно более мощной Steam Deck за 400 долларов. Устройство от Valve оснащалось полноценным компьютерным процессором и могло запускать игры без необходимости постоянного подключения к интернету.

Однако с тех пор ситуация изменилась — стоимость Steam Deck выросла до 789 долларов. Золотая эпоха доступных игровых портативных устройств, похоже, закончилась, а новые модели стали слишком дорогими для многих пользователей. Sony недавно заявила, что облачные игровые устройства вроде собственной PlayStation Portal могут стать одним из способов снизить влияние роста цен на память. Возможно, Logitech в обозримом будущем тоже вернётся к этому вопросу, но пока что производитель явно двигается в другом направлении. Но идея развития облачного гейминга не умерла — это хорошо.