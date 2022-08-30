Logitech показала дизайн G Gaming Handheld

Ранее в этом месяце Logitech объявила, что совместно с Tencent работает над портативным игровым устройством, которое будет «поддерживать несколько облачных игровых сервисов», включая NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming. Теперь, похоже, мы впервые взглянем на устройство благодаря достаточно надёжному инсайдеру Эвану Блассу. Мы также знаем, что новый гаджет должен называться G Gaming Handheld, поскольку Logitech указал это имя на недавно опубликованной целевой странице. Гаджет выглядит так же, как и многие другие игровые портативные устройства, с левым и правым джойстиками, панелью направления, кнопками ABXY, кнопкой «Домой» и курками, а также специальной кнопкой «G».

Другое изображение также показывает то, что выглядит как домашний экран, с иконками Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome и YouTube. Мы также видим значки для профиля пользователя, сообщений, настроек и питания. Вы можете сравнить G Gaming Handheld со Steam Deck или даже Nintendo Switch Lite с точки зрения базового дизайна. Аспект облачных игр означает, что он, вероятно, будет иметь возможности, аналогичные смартфону, хотя и с более удобным форм-фактором и ориентированным на игры пользовательским интерфейсом. Таким образом, он будет конкурировать не только с другими карманными компьютерами, но и с многочисленными контроллерами, разработанными для смартфонов, такими как Kishi V2 от Razer, 8bitDo Pro 2 и SteelSeries Stratus+, поэтому его уровень успеха будет сильно зависеть от цены.