Любительская зеркалка Canon 850D оценена в 750 долларов

Компания Canon представила зеркальную камеру EOS 850D, которая предназначена для новичков и фотолюбителей. Новинка характеризуется новым процессором Digic 8, 24-Мп матрицей CMOS формата APS-C, автофокусом Dual Pixel с 45 крестообразными точками фокусировки и возможностью слежения по глазам и лицу, серийной съёмкой со скоростью 7 кадров в секунду, записью видео в разрешении 4K, модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном. Цена камеры составляет 750 долларов, а комплект с объективом EF-S 18–55 мм f/4–5,6 IS STM обойдется в 900 долларов.