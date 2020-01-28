Лучшая доступная оперативная память 2020 года. HyperX HX426C16FB3K2/8

Crucial CT2K4G4DFS632A

Patriot Memory PV48G300C6K

Первым комплектом оперативной памяти вступит модель Crucial CT2K4G4DFS632A, которая не может похвастаться красивым дизайном корпуса, но выполняет все необходимые функции, а это самое главное. Начнем с того, что каждая планка в комплекте обладает 4 гигабайтами оперативной памяти, так что работает и двухпоточный режим, и общий объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием играть в игры и наслаждаться красивой картинкой на экране или работать, например. Внешность у продукта действительно очень простая.Здесь нет ни радиаторов, ни декоративных элементов — просто зеленый текстолит и все. Зато у этих планок памяти частота достигает 3200 МГц, что является достаточно серьезным показателем для такого доступного комплекта. Дальше вы посмотрите, что аналогичные по цене устройства предоставляют более низкие частоты. В целом, это достойный доступный вариант для тех, кто хочет поставить планки оперативной памяти и забыть о них. Если же вы хотите созерцать красивые планки оперативной памяти и готовы ради этого пожертвовать за те же деньги производительностью, то вам подойдет следующая модель.

HyperX HX424C15FBK2/8

Стоит отметить, что комплект оперативной памяти Patriot Memory PV48G300C6K не сильно отличается от того, что предлагает предыдущая модель. Здесь тоже сама память расположена на зеленом текстолите, который, правда, дополнен небольшим радиатором. Стоит сказать, что это больше декоративный элемент, ведь обычно память даже при разгоне не нагревается настолько, чтобы нужно было ее охлаждать. Более того, большинство не разгоняет оперативную память вообще, так что радиатор является больше декоративным элементом и лишь в редких случаях действительно выполняет свою роль.В плане характеристик у комплекта тоже все довольно хорошо, хоть и без изысков. Работает комплект на частоте 3000 МГц, это достаточно хороший показатель, хотя и не лучший. С другой стороны, прирост производительности от частоты памяти не особо высокий, так что переживать из-за этого не стоит. Также стоит сказать, что память может похвастаться довольно низкой задержкой в 16 CL, что для столь высокой частоты — очень достойный показатель. То есть, в целом, это довольно технологичное решение, которое отлично справляется с рабочими и развлекательными задачами, плюс здесь есть радиаторы, что тоже довольно приятно.

Corsair CMK8GX4M2A2400C16

Естественно, если мы говорим о доступной оперативной памяти, то не упомянуть комплект HyperX HX424C15FBK2/8 просто нельзя. В свое время производитель вышел на рынок с довольно хорошими моделями, которые уделывали конкурентов по целому ряду параметров. Сейчас ситуация не изменилась — HyperX отдает предпочтение хорошим характеристикам, высоким частотам и продвинутому дизайну, который моментально привлекает к себе внимание. И это отличный подход, ведь пользователи именно на это и обращают свое внимание — им нужна практичность, комфорт и производительность. В этом заключаются сильные стороны модели.HyperX HX424C15FBK2/8 работает на частоте 2400 МГц, что заметно ниже, чем у потенциальных конкурентов, но в этом есть свои преимущества — задержки составляют всего 15 CL, так что производительность у продукта все же высокая. Кроме того, никто не мешает использовать XMP-профиль для разгона оперативной памяти, чтобы получить более высокую частоту. Отдельно хотелось бы сказать про радиаторы — они здесь есть, они довольно низкого профиля и не мешают устанавливать охлаждение. Обычно это является проблемой, но только не в этой ситуации. Радиатор низкий, хотя справляется со всеми необходимыми задачами.

Ballistix BLS2K4G4D240FSE

Компанию Corsair мы все довольно хорошо знаем, так как это бренд с мировым именем, который продает и корпуса, и блоки питания, и системы охлаждения, и игровую периферию. В целом, это действительно очень крутая компания, которая делает хорошие продукты и оперативная память у бренда тоже хорошая, если не сказать отличная. Из доступных продуктов стоит отметить комплект Corsair CMK8GX4M2A2400C16 — он может похвастаться адекватной стоимостью при довольно приличных характеристиках. Кому-то такой комплект очень понравится, ведь у него просто нет недостатков, да и сам факт обладания оперативной памятью от такого бренда не может не радовать.Частота памяти Corsair CMK8GX4M2A2400C16 достигает 2400 МГц, однако не стоит пугаться, ведь производитель использует дорогие качественные модули памяти и они пригодны к разгону. Вы можете без труда разогнать память, получив более высокую производительность, что позволит работать более продуктивно в приложениях или играть в игры с большим количеством кадров в секунду. Также у памяти имеются радиаторы, которые здесь тоже выполняют скорее декоративную роль, так как охлаждать память даже под разгоном особо нет необходимости — температура редко поднимается выше сорока градусов.

HyperX HX426C16FB3K2/8

Естественно, пользователь при выборе оперативной памяти уделяет внимание не только декоративным элементам и производительности, но и стоимости. Для многих это основополагающий фактор, так как производители довольно часто выставляют слишком высокую стоимость и для доступных компьютеров такая память не подходит. Именно за это нам комплект Ballistix BLS2K4G4D240FSE и понравился — памяти при всех своих преимуществах стоит достаточно дешево, чтобы каждый смог себе такое позволить. Для доступного компьютера просто нет ничего лучше, ведь при низкой стоимости вы получаете адекватную частоту и прочие бонусы.Да, мы понимаем. что Ballistix явно проигрывает потенциальным конкурентам в плане популярности и узнаваемости, но давайте понимать, что оперативная память это не видеокарта или корпус — вы ее будете видеть не так часто, чтобы думать над популярностью производителя. Более того, у Ballistix BLS2K4G4D240FSE имеется радиатор красного цвета, который смотрится крайне привлекательно и тоже притягивает к себе внимание. Более того, здесь частота памяти 2400 МГц при 16 CL задержки — классические характеристики для доступной памяти такого класса. Стоит обратить свое внимание.

Заключительным вариантом нашей сегодняшней статьи является оперативная память HyperX HX426C16FB3K2/8, которая поставляется в комплекте из двух планок по 4 гигабайта. Стоит сказать, что для бюджетного компьютера это действительно крутой вариант, так как пользователь получает работу в двух каналах и возможность в будущем добавить еще такой же комплект, получив шестнадцать гигабайт оперативной памяти. На текущий же момент восьми гигабайт оперативной памяти хватит для абсолютно любых задач в играх или программах.Стоит отметить, что это более новый вариант оперативной памяти с новыми радиаторами и новыми модулями памяти. Память функционирует на тактовой частоте 2666 МГц, что позволяет получить более высокую производительность при низком уровне задержки. Да и будем четными — это самая стильная оперативная память на рынке.