«Лучшая игра для PlayStation 3» Journey вышла на iOS

Epic Games потеряла еще один эксклюзив. После релиза на PlayStation 3, игра Journey добралась до Epic Games Store, а теперь появилась и в App Store.

В Journey геймерам предстоит побывать в роли загадочного существа, которое путешествует по песчаным дюнам в поисках ответов. Проект сложно назвать развлечением для всех, ведь здесь нет экшн сцен или эпических битв. Игроки просто путешествуют в одиночку или с другими известными людьми по пустыне, наслаждаясь музыкой и атмосферой.

Первый релиз Journey состоялся в 10 апреля 2012 года. В том же году проект получил премии VGX в категориях «Лучшая игра для PlayStation 3», «Лучший OST» и «Лучшая независимая игра». От BAFTA игра забрала призы за «Лучший звук», «Игровой дизайн» и премию в категории «Многопользовательская онлайн-игра».

Journey уже доступна в App Store по цене в $6.