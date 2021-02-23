Лучшая оперативная память DDR4. HyperX Fury HX426C16FB3K2/16

Оперативная память крайне важна для пользователя, так как она отвечает за производительность компьютера. Но далеко не каждый сможет подобрать оптимальный вариант, чтобы работать или играть, не переживая о данном компоненте своего ПК. Мы решили в этом вопросе помочь, чтобы вы могли купить идеальный комплект.

HyperX Fury HX426C16FB3K2/16

Начать хотелось бы с достаточно популярной оперативной памяти HyperX Fury HX426C16FB3K2/16, которая стоит вполне разумных денег, при этом обладает достойными характеристиками и огромным потенциалом. Например, данный комплект состоит из двух планок по 8 гигабайт, так что пользователь получает 16 гигабайт оперативной памяти для вполне комфортного геймплея, работы или других видов развлечений. Более того, память работает в двухканальном режиме, если ее расположить в правильные слоты материнской платы, что приводит к значительному приросту производительности системы.
Также хотелось бы сказать, что работает память на частоте 2666 МГц прямо из коробки, но при желании пользователь, конечно, может использовать XMP-профиль для поднятия данной частоты до более высокого уровня. Также оперативная память оборудована радиатором, который при разгоне действительно необходим, плюс это одна из самых надежных ОЗУ на рынке — негативных отзывов о данном комплекте вы просто не найдете. А при сборке компьютера всегда хочется, чтобы память была надежной, работала долго и без перебоев. Этого предостаточно, чтобы мы с уверенностью назвали память действительно лучшей на рынке.

Patriot Memory VIPER 4 BLACKOUT PVB416G320C6K

Прямым конкурентом предыдущей оперативной памяти выступает модель от компании Patriot Memory, которая привлекает внимание достаточно высоким радиатором. Конечно, нужно понимать, что из-за данного радиатора установить любую систему охлаждения будет проблематично, но, с другой стороны, если вы хотите поставить СЖО или понимаете, что ваша башня и так встанет, то можно смело брать память даже с высоким профилем. Дело в том, что более объемный радиатор позволяет рассеивать тепло от чипов памяти более эффективно, а значит, можно будет заниматься разгоном частот без страха. С другой стороны, у данной памяти прямо из коробки частота составляет 3200 МГц, так что необходимости разгонять ее нет.
Также стоит отметить, что память поставляется в формате комплекта из двух планок по 8 гигабайт, так что за эти деньги пользователь получает достаточно приличный набор особенностей и преимуществ. Есть и работа в двух каналах, и 16 гигабайт на текущий момент хватает для абсолютно всего, и сама память надежная — вылетов, синих экранов и прочих неприятностей у пользователей не возникает. За свои деньги комплект просто отменный, мы его можем рекомендовать всем и каждому, особенно если вы хотите в первую очередь получить высокую частоту памяти — это важно, например, для AMD-процессоров первых двух поколений.

Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16

На протяжении достаточно продолжительного времени геймеры просто мечтают о продукции данного бренда — многим очень нравится то, как производитель реализовывает свою новинки, нравится дизайн, качество и сам факт обладания чем-то от культового бренда. Это действительно приятно, особенно если учитывать, что производитель действительно делает свои устройства и компоненты предельно качественными и производительными. Именно по этой причине оперативная память из данного комплекта кажется настолько привлекательной — пользователь получает достойный радиатор, высокую производительность и прочие бонусы за вполне разумные деньги.
Особенно стоит отметить, что хотя радиатор закрывает всю пластину текстолита, он имеет низкий профиль, так что вы сможете без проблем установить буквально любую систему охлаждения и при этом не переживать о надежности сборки. Ещё у этой памяти частота достигает 3200 МГц, задержки 16 CL, что вполне нормально для таких частот, да и сам комплект состоит из двух планок. Этого предостаточно, чтобы пользователь играл в игры, смотрел фильмы или работал на мощном компьютере. Да и стоит комплект вполне разумных денег, что на самом деле удивительно, ведь обычно у крупных брендов цены завышенные.

HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/16

Конечно, многие пользователи сейчас при сборке компьютера, особенно если речь идет про игровую систему, обращают внимание в первую очередь на подсветку — она должна быть буквально везде. И если видеокартами, материнскими платами или вентиляторами с подсветкой уже мало кого удивишь, то оперативная память с подсветкой на радиаторах выглядит очень круто и стильно, так что мы крайне советуем тем, кто хочет именно такой продвинутый вариант присмотреться к модели HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/16. Это, фактически, та же оперативная память, что и самая первая модель в данной статье, только у нее имеется радиатор с красивой подсветкой.
Нужно понимать, что подсветка, естественно, не прибавляет компьютеру производительности, но пользователь может с удовольствием наблюдать за тем, как красиво у него внутри корпуса переливается оперативная память. При этом в плане производительности всё достаточно хорошо — здесь и частота памяти составляет 3200 МГц, и планок памяти в комплекте две штуки по 8 гигабайт, и задержки при этом 16 CL. То есть, пользователь получает достаточно продвинутую память со стильным радиатором, но стоит эта память немного дороже оригинальной модели с обычным радиатором. В этом плане потенциальный покупатель уже сам решает переплачивать ему или не стоит.

G.SKILL Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC

Завершать список лучшей оперативной памяти, которую мы бы могли посоветовать потенциальным покупателям, модель, которая является настоящей мечтой для многих геймеров. Дело в том, что производитель представил просто безумно красивую память с подсветкой, стильным радиатором и прочими бонусами, которая привлекает внимание буквально моментально. Это именно тот случай, когда продукт стоит своих денег хотя бы из-за того, что производитель решил выйти за рамки обычного радиатора и показать нечто уникальное. Но, конечно, дело здесь не только в дизайне корпуса, но и в других не менее важных элементах.
Например, данная оперативная память обладает частотой в 3600 МГц, так что это одна из самых быстрых ОЗУ на рынке. При этом, конечно, никто не мешает вам заниматься ручным разгоном. Также комплект состоит из двух планок по 8 гигабайт, благодаря чему работает и двухканальный режим. Единственный недостаток в том, что стоит такая память примерно на четыре тысячи дороже конкурентов с аналогичными характеристиками, при этом пользователь должен аккуратно подбирать систему охлаждения, так как установить под такой высокий профиль башню будет проблематично. Но это уже тонкости — сам же комплект идеален.
Комментарии и отзывы HyperX Fury HX426C16FB3K2/16
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