Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM

Intel Core i7-10700, OEM

Несмотря на огромное количество разнообразных статей и гайдов на просторах интернета, далеко не каждый пользователь может собрать себе персональный компьютер из отдельных комплектующих, предварительно выбрав их в интернете. Это достаточно сложный процесс, так как комплектующих для компьютера очень много, они отличаются друг от друга по характеристикам и требованиям, плюс нужно знать определенные параметры и особенности системы, которые влияют на конечную сборку. Чтобы вы не тратили на это собственное время, читая характеристики и изучая компьютерные комплектующие в интернете, мы решили написать данную статью, чтобы помочь вам в этом вопросе.

ASRock B460M PRO4

Естественно, начинать сборку своего компьютера стоит с процессора, так как это основополагающий элемент системы, требующий особого внимания. Данный процессор оборудован восемью ядрами при шестнадцати потоках обработки информации, базовая тактовая частота составляет 2,9 ГГц в штатном режиме, но при повышенных нагрузках тактовая частота процессора поднимается до 4,8 ГГц. При этом стоит отметить, что уровень тепловыделения процессора всего 65 Вт, то есть, это достаточно холодный процессор для которого не нужно покупать дорогую систему охлаждения. Что, безусловно, огромное преимущество при сборке современного компьютера.Также стоит отметить что данный процессор поставляется с интегрированной графикой Intel UHD 630, которая позволяет играть в игры, смотреть видео и заниматься другими полезными вещами даже без наличия дискретной видеокарты. Это на самом деле большое преимущество, так как на современном рынке приобрести видеокарту по адекватной цене практически невозможно, а на данном процессоре можно вполне играть некоторое время, пока цены на видеокарты не вернутся в нормальное положение. За свои деньги это шикарный процессор.

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 OC 4 GB (TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING)

Собирать компьютер и устанавливать наш процессор мы будем в материнскую плату ASRock B460M PRO4, которая выполнена в форм-факторе microATX, что позволяет установить её буквально в любой компактный корпус и собрать относительно небольшой по габаритам компьютер. Данная материнская плата, что неудивительно, основана на сокете LGA1200, у неё есть четыре слота под память DDR4, имеется два слота для установки видеокарт, а также собственная звуковая система 7.1, которая, впрочем, вряд ли удивит вас высоким качеством звучания. Также стоит отметить, что у данной материнской платы имеются радиаторы на цепях питания, они достаточно объёмные и отлично справятся с поставленной задачей рассеивать тепло.Также нужно отметить, что данный чипсет был выбран по той причине, что вышеописанные процессор не обладает функцией разгона по множителю, соответственно, нет смысла брать материнскую плату флагманского уровня, ведь её функции в данном случае нам просто не нужны. Отдельно хотелось бы похвалить производителя за достаточно приличное количество портов для подключения периферии, которые позволят геймеру без труда подключить микрофон, и мышь, и клавиатуру, и прочую нужную аппаратуру. При стоимости чуть дороже 7000 руб это очень хорошая материнская плата, у которой практически нет конкурентов.

HyperX Fury 16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz DIMM 288pin CL16 HX426C16FB3K2/16

Если вы следите за рынком видеокарта, то знает, что сейчас ситуация очень печальная и найти видеокарту по адекватной цене просто невозможно. В связи с этим у вас есть два варианта — вы можете играть на интегрированной графике процессора, который именно по этой причине и был выбран для статьи. У него есть достаточно неплохая встроенная графика Intel, производительности которой хватит чтобы играть в несложные современные игры. Второй вариант — приобретение видеокарты по достаточно высокой цене, которая многих может разочаровать. В данном случае мы предлагаем приобрести видеокарту GeForce GTX 1650, которая стоит вполне разумных денег.Стоимость модели составляет 18000 рублей и за эти деньги пользователь получает 4 ГБ видеопамяти, которой хватит для запуска современных видеоигр в разрешении Full HD, тактовая частота графического ядра составляет 1410 МГц, есть поддержка всех современных API, высокого разрешения, трёх мониторов, и даже установлена достаточно продвинутая система охлаждения. Последний момент очень важен, так как многие производители почему-то экономят на радиаторах и вентиляторах видеокарты, что приводит к перегреву. У компания ASUS с этим никогда проблем не было, так что пользователи получат вполне приемлемое решение для длительного использования и запуска всех любимых игр.

be quiet! System Power 9 600W

Современному компьютеру, который будет использоваться для видеоигр или работы с какими-то документами, файлами, графическим контентом, предостаточно 16 ГБ оперативной памяти. Именно по этой причине мы отдали предпочтение памяти компании HyperX, которая представлена комплектом из двух планок по 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Данная память поставляется с достаточно красивыми радиаторами чёрного цвета, которые, возможно, нельзя назвать необходимыми, но они позволяют получать дополнительные эстетическое удовольствие от использования компонента, плюс пользователь получает хоть какое-то охлаждение чипов памяти на планках. Стоит отметить, что данная память работает на тактовой частоте 2666 МГц, так что это не флагманская память, но и стоимость у неё достаточно привлекательная.

Deepcool GAMMAXX 200 V2

Для данной сборки мы выбрали блок питания от компании be quiet! под названием System Power 9 мощностью 600 Вт, чего должно быть предостаточно для того, чтобы пользователь собрал компьютер и играл или работал на своей системе без страха появления синего экрана, перегрузки, излишнего шума из самого блока питания и прочих неприятных мелочей. Это стандартный блок питания в форм-факторе ATX, который может похвастаться сертификатом 80 PLUS Bronze, что говорит о достаточно высоком уровне коэффициента полезного действия. Также важно отметить что в данной модели есть абсолютно все необходимые кабели, чтобы подключить видеокарту и прочие элементы вашей системы. Кроме того, безусловно, это один из самых доступных блоков питания, которые можно смело порекомендовать всем и каждому.

Завершающим компонентом нашей сегодняшней сборки будет башня, которая охлаждает центральный процессор и не дает ему перегреваться. Стоит отметить, что выбранный нами процессор не обладает функцией разгона по множителю, соответственно, у него достаточно низкий уровень тепловыделения. Из-за этого мы выбрали достаточно бюджетную модель, которая оборудована несколькими тепловыми трубками, алюминиевым радиатором и вентилятором небольшого диаметра, который создаёт достаточно приличный поток воздуха, но при этом не издает много шума.