Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806

Canon LEGRIA HF R16

Сейчас многие пользователи сидят дома в ожидании отпуска, на котором они планируют посетить разные интересные места и заснять это все на камеру. Многие из них даже планируют снимать это не на камеру смартфона, а на профессиональное устройство, которое предоставляет более высокое качество контента. Мы сегодня решили посмотреть на то, что происходит на рынке видеокамер, чтобы выбрать лучшее решение из всех представленных. Возможно, что-то из того, что мы для вас выбрали, вам понравится. Итак, давайте посмотрим на лучшее, что есть на текущий момент на рынке.

Sony HDR-CX405

Можно сказать, что камера Canon LEGRIA HF R16 является базовой моделью, которую мы можем посоветовать к приобретению всем и каждому. То есть, если вы видите модель еще проще и дешевле, то в ней уже есть какие-то достаточно серьезные недостатки, которые не позволят получать от устройства достаточного удовольствия или просто качественный контент. Данная камера при весьма скромной стоимости предлагает пользователю возможность снимать видео в разрешении 1920 на 1080 точек при частоте кадров 25 в секунду. Это отличные характеристики для видео, которые вы снимаете для себя на память.Такую камеру вполне может заказывать для себя для путешествий, съемок домашних праздников или каких-то семейных значимых событий, для записи блога и так далее. Качество изображения достаточно высокое, чтобы пользователь получал от него наслаждение и чтобы это видео было не стыдно выложить в интернет на всеобщее обозрение. В этом плане Canon LEGRIA HF R16 нам очень понравилась и мы можем смело посоветовать данную видеокамеру всем, кто хочет качественное и недорогое устройство для постоянного и активного использования. За эти деньги ничего лучше на рынке нет и не будет в ближайшем будущем.

Canon LEGRIA HF R806

Компания Sony является лидером на рынке видеокамер уже порядка двадцати лет, если не больше, и, соответственно, не порекомендовать продукцию этой компании просто нельзя. Производитель сделал ставку на качество картинки и простоту в использовании, что для потенциального покупателя — идеальный вариант. Вы просто заказываете камеру Sony HDR-CX405, достаете ее из коробки, после чего начинаете снимать контент и наслаждаться этим процессом. Ничего не нужно настраивать, изменять или подгонять — камера готова к съемке прямо из коробки. И в этом заключается серьезное преимущество компании перед конкурентами, которые все же делают ставку на массу гибких настроек, путающих пользователей.Снимает камера в достаточно высоком качестве и этого предостаточно, чтобы получать отличные кадры в путешествиях или на семейных праздниках. Конечно, вы не сможете снять на подобную камеру фильм для Голливуда, но никто и не планирует заниматься этим с доступной камерой. Sony HDR-CX405 — устройство для обычного пользователя, который хочет взять гаджет в руки и снимать для себя, для собственного развлечения или в качестве хобби. Снятый контент отлично вписывается и в YouTube, так как картинка и правда достойная, так что даже видеоблогерам устройство понравится.

Panasonic HC-V770

Если же доступные видеокамеры вам не нравятся или просто хочется его-то более продвинутого, то стоит обратить свое внимание на модель Canon LEGRIA HF R806. Это уже более продвинутое решение, которое отлично справляется с поставленными задачами и снимает видео на более свежий датчик изображения. В итоге картинка получается более сочной и реалистичной, пользователь может меньше переживать об искажении цветовой палитры. Конечно, устройство максимально удобное для транспортировки и для использования одной рукой — на корпусе даже имеется специальная панель с держателем, который позволяет цепко взять камеру в руку.Это полезно в тех ситуациях, когда пользователю нужно снимать что-то активное в движении и не хочется при этом выронить камеру, чтобы она упала и испортилась или вовсе вышла из строя. Также стоит похвалить удобное меню гаджета, ведь оно позволяет даже неопытным владельцам камер быстро найти нужные пункты меню и настроить видео так, как необходимо. В целом, камера Canon LEGRIA HF R806 является наиболее привлекательным выбором, так как это оптимальный представитель среднего класса с адекватной стоимостью и полным набором преимуществ. Большего от камеры мало кто требует.

JVC Everio GZ-RY980

Естественно, если пользователь хочет нечто большее, чем просто хорошая видеокамера среднего уровня, то стоит обратить своё внимание на модель Panasonic HC-V770, которая является одним из лучших решений на рынке в сегменте средне-флагманских гаджетов. Здесь уже производитель не идёт на компромиссы, предоставляя пользователю достаточно много настроек и гибкости при записи контента. Если вы планируете заниматься съёмками на профессиональном уровне или хотите зарабатывать на этом, то Panasonic HC-V770 обладает всеми преимуществами, которые только необходимы для становления профессионала. Правда, нужно понимать, что и стоимость в данном случае будет выше, чем у предыдущих моделей.Камера снимает в том же разрешении, только качество картинки уже выше — более детализированные объекты, лучше освещение, более реалистичная картинка. Для тех, кто хочет получить от видео максимум качества это действительно важно, особенно если вы давно мечтали о коммерческой съемке. Гибкая настройка кадра и прочие мелочи делают устройство лучшим на рынке, но и цена здесь вдвое выше, чем у доступных моделей при 1080р разрешении. То есть, 4К пользователь все еще за эти деньги не получит, что стоит учитывать. Все же хорошая камера с разрешением 4К стоит больших денег, это уже отдельная тема для разговора.

Завершать нашу статью будет видеокамера JVC Everio GZ-RY980, которая является абсолютным лидером на рынке компактных устройств. Производитель использует за основу продукта достаточно качественный и дорогой датчик изображения, который позволяет снимать в разрежении 4К. Это уже совсем другой уровень съемки — детализация просто невероятная, можно увеличивать картинку, кадрировать ее без потери качества и так далее. Конечно, все это необходимо исключительно профессионалам, которые занимаются обработкой видео для дальнейшего использования. С другой стороны, камера и для новичков тоже подходит.Преимущество контента, снятого на JVC Everio GZ-RY980, в том, что даже спустя пять или даже десять лет 4К-разрешение будет смотреться нормально на новых смартфонах или телевизорах. И контент, который вы снимаете прямо сейчас на эту камеру, не потеряет актуальность спустя десять лет, тогда как Full HD уже будет выглядеть менее привлекательно и интересно. В этом плане 4К-разрешение нам больше нравится, ведь у него срок жизни дольше. Хотя, конечно, стоимость у камеры JVC Everio GZ-RY980 довольно высокая, так что назвать продукт доступны язык уже не поворачивается. Это скорее дорогой, но классный гаджет для энтузиастов.