Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90

Качественный автомобильный компрессор – это аксессуар, без которого невозможно обойтись. Он всегда должен быть под рукой, поскольку необходимость в подкачке шин может возникнуть в любой момент, и если поблизости не будет автосервиса, то все придется делать самостоятельно. Насос тоже может помочь в решении этой проблемы, но автокомпрессор отличается более высокой производительностью и широкой функциональностью. Каждый автомобилист может столкнуться с неприятностями в пути, особенно если учесть состояние дорожного покрытия в нашей стране. Основываясь на мнении экспертов и отзывах пользователей мы подготовили для Вас рейтинг автомобильных насосов-компрессоров.

Автомобильный компрессор Daewoo Power Products DW90

Компрессор Daewoo DW 90 предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и подкачки автомобильных колёс. Благодаря двум манометрам и двум коннекторам вы сможете подключать сразу пару устройств и контролировать давление в каждом из них.
Агрегат снабжён электрическим двигателем с увеличенным ресурсом. Принудительная система охлаждения значительно продлевает срок его службы, а эффективная система смазки увеличивает время непрерывной работы. Цилиндр выполнен из цельнолитого чугуна, оснащён увеличенными рёбрами теплоотвода.

Компрессор снабжён индикатором уровня и качества масла. Это позволит вовремя заменить смазку.

Для лёгкой транспортировки есть большие резиновые колёса. Они не требуют подкачки, их невозможно проколоть. Прорезиненная рукоять используется для удобной перевозки и одновременно защищает блок автоматики от повреждений.

Автомобильный компрессор Агрессор AGR-8LT

Компрессор для шин АГРЕССОР AGR-8LT предоставляет нужное количество сжатого воздуха для накачки автомобильных шин или работы пневматических инструментов.
Преимуществом этой модели является работа от автомобильного аккумулятора с выходным напряжением 12 В. При помощи 2.4-метрового кабеля питания с зажимами вам не составит труда подключить компрессор непосредственно к клеммам АКБ. Рассчитанный на непрерывную работу в течение 30 минут портативный компрессор может создавать давление до 8 атмосфер.

В конструкции воздушного компрессора АГРЕССОР AGR-8LT предусмотрен накопительный бак-ресивер, объем которого составляет 8 литров. Устройство оснащается спиральным воздушным шлангом длиной 10 метров, на котором расположен пневмопистолет для накачки шин.

Пистолет оборудован аналоговым манометром со шкалой, размеченной в AT и PSI (lb/m²). Благодаря манометру вы сможете в любой момент узнать текущее давление в шине.

Автомобильный компрессор BERKUT R20

Автокомпрессор BERKUT R20 подходит для шин больших диаметров. Модель BERKUT R20 отличается высокой производительностью – накачать полностью спущенную шину можно всего за 2 минуты. Работать без перерыва BERKUT R20 может в течение часа.
BERKUT R20 подключается к клеммам аккумулятора посредством зажимов типа "крокодил". Также существует возможность установить автокомпрессор стационарно вместе с резервуаром сжатого воздуха.

Модель отличается наличием фильтра очистки воздуха и не требует дополнительной смазки. BERKUT R20 установлен на специальную амортизирующую платформу, благодаря которой значительно снижается вибрация во время работы.

Шланг-удлинитель имеет оптимальную длину – пользователь без проблем может достать до каждого колеса. Автокомпрессор не только отличается морозостойкостью, но и не боится высоких температур.

Модель BERKUT R20 имеет автоматическую защитную систему, не позволяющую прибору перегреться. В комплект входит набор универсальных переходников.

Автомобильный компрессор skyway Буран-10

Компрессор автомобильный SKYWAY БУРАН-10 S02001012, металлический корпус которого обеспечивает 100%-ю защиту внутренних агрегатов компрессора от повреждений.
Применение новых технологий в полностью металлической поршневой системе компрессора позволило создать надежную отказоустойчивую конструкцию. При его небольших размерах обладает производительностью 60 л/мин.

Удобная сумка для переноски и хранения поможет предотвратить повреждения компрессора и защитит его от загрязнения. Использование высококачественных материалов обеспечивают гибкость шланга и кабеля при низких температурах, а двойное армирование шланга дает высокую защиту от повреждений. Встроенный на шланге компрессор оборудован двухшкальным точным манометром для контроля давления. Дефлятор на корпусе компрессора позволяет стравить давление не снимая наконечник с колеса.

Электрозащиту комрпессора обеспечивает, встроенный в кабеле, предохранитель.

В комплект входят четыре дополнительные насадки, которые позволят использовать компрессор для накачивания велосипедных шин, резиновых лодок и матрацев, а также детских надувных игрушек и спортивных мячей. Дополнительная поверхность и резиновые ножки обеспечивают устойчивость и тихую работу компрессора. Компрессор не требует разборки и смазки перед началом эксплуатации.

Автомобильный компрессор GOODYEAR GY-50L LED

Компрессор для шин Goodyear GY-50L LED станет необходимым атрибутом для каждого автовладельца, желающего предотвратить возникновение нештатных ситуаций, связанных с невозможностью быстро накачать колесо.
Модель оснащена 5-метровым воздушным шлангом, пружинная конструкция которого в значительной степени способствует комфортности работы. Крепеж на ниппель осуществляется с помощью надежного латунного штуцера. Установлен аналоговый манометр, с помощью которого вы сможете с высокой точностью контролировать уровень давления. Максимальное давление, создаваемое компрессором, составляет 10 бар.

Компрессор для шин Goodyear GY-50L LED может работать непрерывно в течение получаса. Эксплуатация устройства гарантируется почти в любых климатических зонах: компрессор рассчитан на использование в диапазоне температур от -40 до 60 °C.

Модель подключается непосредственно к аккумулятору.

Номинальное напряжение питания составляет 12 В. Предусмотрена защита от короткого замыкания. В комплектацию компрессора входят документация, набор переходных штуцеров и сумка.

Комментарии и отзывы Daewoo Power Products DW90
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