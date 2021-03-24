Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G

Планшет HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G

Планшетные компьютеры уже давно сравнялись с ноутбуками по многим параметрам. Сейчас можно найти немало качественных недорогих планшетов. На них удобно смотреть фильмы, работать в различных приложениях и даже играть. Главное, найти баланс между производительностью и ценой. В этом рейтинге мы рассмотрим 5 лучших бюджетных моделей до 5000 рублей, для тех кто хочет купить недорогой, но хороший планшет за эту стоимость.

Планшет Huawei MediaPad T3 7 с диагональю экрана 7 дюймов – идеальный вариант для тех, кто не привык расставаться с устройством и любит, когда информация находится всегда под рукой.Планшет выполнен в сером корпусе, планшет обладает 8 ГБ памяти и интересен наличием модуля 3G, что позволяет выходить в сеть даже при отсутствии беспроводного подключения. Аккумулятор емкостью 4100 мА ч позволяет пользоваться Wi-Fi до 14 ч, а в режиме разговора 3G гарантирует до 16 ч работы.

Особенность Huawei MediaPad T3 7 заключается в использовании Android 7.x+, что позволяет получить доступ к многочисленным обновленным приложениям.

Емкостный экран изготовлен согласно технологии IPS, поэтому его разрешение составляет 1024x600. При этом модель демонстрирует естественные цвета при комфортных показателях контрастности и яркости. Быстродействие планшета обусловливается работой процессора с частотой 4x1.3 ГГц, а также модуля оперативной памяти объемом 1 ГБ.

Планшет BQ 1020L Nexion

Bright&Quick 1020L Nexion 10.1" 1/8Gb LTE — универсальный бюджетный планшет с экраном 10,1 дюйма на базе Android Go.Планшет Bright&Quick 1020L Nexion 10.1" оснащён сенсорным TFT-TN 10,1-дюймовым экраном. Дисплей планшета имеет разрешение 1024х600 и плотность точек 160 ppi. Пятиточечный мультитач повышает удобство навигации и работы с планшетом.

Планшет Bright&Quick 1020L оборудован основной и фронтальной камерами для фото- и видеосъёмки. Разрешение основной камеры — 2 Мп, фронтальной — 0,3 Мп. Основная камера позволяет записывать видео формата 1280х720 (HD).

Планшет Bright&Quick 1020L Nexion укомплектован мощным четырёхъядерным процессором Spreadtrum SC9832E с тактовой частотой 1,4 ГГц и видеоконтроллером Mali-T820. Память устройства представлена 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной, также предусмотрен слот для расширения памяти на 64 ГБ. Быстрая загрузка и плавная работа планшета позволяют комфортно работать, просматривать ленты соцсетей, смотреть на планшете видео.

Аккумулятор ёмкостью 4700 мАч гарантирует долгую работу планшета без подзарядки: 168 часов в режиме ожидания; 6 часов — в режиме просмотра видео; 4 часа — в режиме общения в сети 4G. При этом процесс восстановления заряда занимает не так много времени — для этого достаточно 4 часов.

Планшет Prestigio Grace PMT4327D 3G

Планшет Bright&Quick 1020L поддерживает такие стандарты связи как 2G, 3G, 4G LTE, GSM, что позволяет выходить в сеть и общаться из любой точки мира, а наличие Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной интернет. GPS-навигация поможет всегда найти нужную локацию на карте и не заблудиться.

Планшет Prestigio Grace PMT4327D 3G – 7-дюймовый планшет для тех, кто любит эффектные гаджеты. Под стеклянной крышкой корпуса и 2,5D скругленным стеклом экрана прячутся самые нужные функции, а также обновленная операционная система Android 8.1 Oreo (Go edition).Благодаря технологии IPS на экране реалистично отображаются даже самые яркие и контрастные элементы. Собственный контент можно снимать на 2.0-мегапиксельную основную и 0.3-мегапиксельную фронтальную камеры.

Внутри Grace 4327 3G – производительный четырехъядерный процессор и 16Гб встроенной памяти. Вместительность гаджета легко увеличивается благодаря слоту для microSD карты объемом до 128ГБ.

Литий-полимерный аккумулятор емкостью 3000мАч обеспечивает автономность устройства в дороге, а операционная система Android 8.1 Oreo (Go edition) позволяет оптимизировать процессы.

Планшет DIGMA CITI 8589 3G

Высокоскоростной 3G-интернет и стабильное подключением к Wi-Fi – базовые возможности Grace 4327 3G. Благодаря им вы всегда сможете поговорить с близким человеком, найти нужную информацию в Интернете или расслабиться в онлайновых многопользовательских игрушках. Планшет сертифицирован EAC и имеет русифицированный интерфейс меню.

Планшет от торговой марки Digma модель CITI 8589 представляет собой бюджетное устройство с максимальным разрешением экрана 1280 x 800 и ярким дисплеем в 8 дюймов. Благодаря этому изображение получается четким, с повышенной контрастностью и отличной детализированностью.Модель укомплектована мощным четырёхъядерным процессором, а также операционной системой на базе Android 9.0, что гарантирует быструю и своевременную работу современных приложений. Она также оснащена встроенной памятью на 16 Гб для хранения большого количества информации. Для емких файлов можно установить карту памяти на 64 Гб.

Планшет Digma CITI 8589 обладает ярким дисплеем в 8 дюймов. Устройство осуществляет поддержку 3G, Wi- Fi для быстрого подключения к интернету и обновлению необходимого контента.

При этом имеется GPS-модуль для любителей путешествовать. С помощью встроенной камеры можно делать потрясающие фотографии, а наличие фронтальной камеры дает возможность общения через Skype.

Планшет Lenovo Tab 4 TB-7104i 16Gb

Планшет Lenovo Tab 4 TB-7104i 16Gb — компактная модель, предназначенная для работы с интернет-ресурсами, просмотра фото и видео, общения.Семидюймовый дисплей оснащен емкостным сенсором и опцией "мультитач-экран", что способствует удобному пользованию. Процессор MediaTek обеспечивает стабильность и быстродействие системы. Устройство поддерживает установку одной SIM-карты формата nano-SIM, которая работает по технологии 3G. Модель обладает интегрированным накопителем вместимостью 16 ГБ.

Планшет Lenovo Tab 4 TB-7104i 16Gb оборудован аккумулятором емкостью 2700 мАч, что обеспечивает автономную работу устройства в течение пяти часов.

Разъемы USB и microUSB позволяют подсоединить внешние цифровые носители или персональный компьютер. Для общения в социальных сетях или по видеосвязи предусмотрены фронтальная камера, микрофон и динамик, а также возможно подключить гарнитуру.

Беспроводное соединение с интернетом устанавливается при помощи модуля Wi-Fi. Слот под карту памяти позволяет использовать накопители формата microSDHC объемом до 128 ГБ.