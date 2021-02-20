Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794

Графический планшет Trust Panora 21794

Графические планшеты необходимы для создания детализированных рисунков. Неотъемлемым атрибутом этих устройств является стилус – специальная палочка для точечного рисования. Главное преимущество графических планшетов – создание оцифрованного изображения, которое сразу можно перенести на компьютер. Эта особенность сильно облегчает работу профессиональным художникам и дизайнерам, рисующим на заказ. В наш рейтинг составлен на основании наиболее интересных моделей, доказавшие свою популярность среди начинающих и профессиональных художников.

Графический планшет TRUST Panora Widescreen Graphic Tablet (21794) — это периферийное устройство ввода в компьютер создаваемых вручную данных (рисунка, надписи, чертежа) непосредственно в процессе работы. Активная панель размером 250х150 мм позволяет совершать небольшое количество движений, обеспечивая меньшее напряжение для мышц.Упростить создание изображения помогают 48 программируемых кнопок, с помощью которых можно быстро осуществлять выбор цвета, кисти и т.д. в зависимости от желания пользователя.

Рабочая область модели TRUST Panora Widescreen Graphic Tablet (21794) воспринимает 2048 уровней давления стилуса, что свидетельствует о высокой чувствительности планшета к силе нажатия и максимальном приближении к реальному рисованию.

Точность линий в расчете количества распознаваемых точек пера на один дюйм обеспечена высоким разрешением устройства 5080 lpi.

Передача информации осуществляется с помощью интерфейса USB, который обеспечивает качественную бесперебойную связь. Через порт также происходит питание модели.

Графический планшет Parblo A610 V2

Графический планшет Parblo A610 V2 имеет усовершенствованную матовую поверхность формата А4, которая эмитирует поверхность бумаги. Такая поверхность даст плавность скольжения пера по рабочей поверхности и придаст приятные тактильные ощущения.В комплекте к планшету идёт беспроводной стилус с 8192 уровнями чувствительности нажатия. Такая чувствительность гарантирует постоянный контроль над толщиной и цветовой наполненностью линий.

Цифровое перо модели A610 V2 беспроводное, лишено аккумулятора и благодаря пассивной технологии не нуждается в зарядке. Как результат, ваше перо всегда готово приступить к работе в ваших руках, что позволит рисовать не упуская ни мгновения вашего вдохновения.

Parblo A610 V2 имеет повышенную скорость отклика 266 PPS, что способствует мгновенному реагированию и передаче сигнала при взаимодействии пера с планшетом и компьютером. А рабочая область с разрешением 5080 LPI передаст всю гармонию красок, эмоций и мастерства на электронный холст.

Модель может быть адаптирована к работе как для правой, так и левой руки. Для устойчивого положения на столе предусмотрены противоскользящие накладки на задней части корпуса.

Планшет A610 V2 подключается к компьютеру или ноутбуку при помощи micro-USB кабеля и предназначен для создания сложных дизайн-проектов интерьера или архитектурных эскизов, анимационной графики или ретуширования фотографий.

Графический планшет HUION H1060P

Графический планшет HUION H1060P оптимально подходит для обработки фотографий и создания виртуальных рисунков. Устройство оснащено беспроводным пером со сменными наконечниками. Покрытие Soft-touch позволяет исключить выскальзывание из пальцев, а две кнопки на корпусе облегчают управление аксессуаром.Благодаря подставке ручку можно удобно расположить рядом с планшетом во время работы или зарядки. Сила нажатия пера контролируется при помощи светового индикатора на корпусе модели, а для распознавания позиции достаточно удерживать наконечник на расстоянии 1 см от поверхности.

Устройство оборудовано прорезиненными ножками для устойчивого положения на столе. К персональному компьютеру или ноутбуку планшет подключается при помощи кабеля USB. Гладкое покрытие рабочей области модели HUION H1060P обеспечивает плавное скольжение наконечника ручки.

На корпусе расположено 12 кнопок для управления процессом, а также можно настроить еще 16 софт-клавиш, которые реагируют на касания беспроводного пера. Для стабильной работы устройства и доступа ко всем возможностям необходимо установить лицензионное программное обеспечение.

HUION H1060P - графический планшет профессионального уровня. Эта модель доступна в формате А4. Она имеет 12 настраиваемых кнопок экспресс-клавиш и 16 настраиваемых софт-кнопок. У данного планшета в два раза больше градаций чувствительности к нажатию, чем у любого другого в данном ценовом сегменте: 8192 уровней. Разрешение 5080 LPI. Отлично подобранное сочетание цена / качество превращает этот планшет в прекрасное устройство для реализации Ваших идей.

Графический планшет WACOM Intuos M Bluetooth (CTL-6100WLK-N/CTL-6100WLE-N)

Графический планшет WACOM Intuos M Bluetooth Black (CTL-6100WLK-N) представляет собой периферийное устройство, используемое для перенесения созданной вручную информации в компьютер или ноутбук.Соединение с ПК происходит посредством интерфейса USB, который также обеспечивает стабильное функционирование модели.

Возможность подключения не только за счет проводной связи, но и через Bluetooth упрощает эксплуатацию планшета, позволяя расположить его максимально комфортно для пользователя.

Количество уровней давления пером на рабочую область в устройстве составляет 4096 при скорости отклика 133 pps, что означает высокую чувствительность к нажатию и максимально приближает процесс выполнения изображения к реальному рисованию.

На положение стилуса курсор реагирует дистанционно. В течение 3,5 часов заряд батареи графического планшета WACOM Intuos M Bluetooth Black (CTL-6100WLK-N) полностью восстанавливается. Это дает возможность автономной эксплуатации модели на протяжении 15 часов без необходимости подсоединения к источнику пополнения ресурса.

Графический планшет XP-PEN Deco 01 V2

XP-Pen Deco 01 V2 – компактный и лёгкий планшет для создания различных рисунков, чертежей и графических изображений. Благодаря толщине 8 мм и небольшому весу он не займёт много места в рюкзаке или сумке, если вы будете брать его с собой в офис.В комплекте есть беспроводной стилус, который способен распознавать 8192 уровня нажатия. Перо позволяет создавать изысканные тонкие лучи и толстые линии. За счёт поддержки наклона на 60⁰ вы сможете выполнять даже элегантную штриховку. Для пользования аксессуаром вам не понадобятся батарейки.

По углам рабочей области встроена регулируемая подсветка. Это удобно, когда вы трудитесь над изображением в плохо освещённой комнате. Для большего удобства планшет можно поворачивать в радиусе от 0 до 270⁰, чтобы творить свободнее и с большим комфортом.

Для синхронизации с компьютером или смартфоном вместе с планшетом поставляется кабель USB. Вы сможете передавать свои шедевры на устройства, работающие на современных операционных системах Windows, Mac OS, Android. Кроме этого, гаджет совместим со многими популярными графическими редакторами – Photoshop, SAI, Painter, Illustrator, Clip Studio и другими.