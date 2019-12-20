Лучшие игры за 2019 год для PlayStation 4. Подборка Megaobzor.com

2019-12-20, Автор - Марсель Гарипов; [94]
Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы составили уже завершающую в этом году подборку среди лучших игр, которые без натяжки можно назвать шедеврами. Более того, абсолютно на каждую из них сейчас действует немаленькая скидка до 17 января 2020 года! Поэтому, если вы что-то пропустили из этого списка, то есть возможность наверстать упущенное за новогодние праздники.

Death Stranding

Еще два месяца назад о Death Stranding и ее создателе гении Хидео Кодзиме трубили на каждом шагу. Весь этот шум вокруг нее оказался вполне оправданным. Все повествование идет от лица Сэма Портера-Бриджеса, который выполняет заказы по доставке различных грузов. На пути героя часто будут встречаться неведомые противники, новые сюжетные персонажи, а к самой реалистичной механике ходьбы придется привыкать ни один час.

В игре поражает до фанатизма проработанный игровой мир, присутствует не банальный сюжет и приятные саундтреки.



Цена: 4 499 2 899 рублей (Купить в PlayStation Store)

Жизнь после (Days Gone)

Жизнь после — это не очередная игра про зомби. Все действия проходят в Америке, где из-за развития вируса подавляющее часть населения превратилось во «фриков». Остальные выжившие объединились в банды, чтобы прожить хоть ещё один день. Весь сюжет развивается вокруг байкера Дикона, чья жена пропала. Герою предстоит сражаться против фриков, уничтожать гигантские орды и изучать весь открытый мир, перемещаясь на байке.

Сюжет игры по-настоящему цепляет, и это как раз тот случай, когда придется не спать ночами, чтобы быстрее узнать, что будет же дальше.



Цена: 4 499 1 799 рублей (Купить в PlayStation Store)

Metro Exodus

В Metro Exodus Москва столкнулась с ядерным взрывом. Теперь уцелевшие люди вынуждены жить под землей. Открытый мир проработан до мелочей и в нем постоянно встречаешь до боли знакомые объекты будь до советские ковры, церкви, разрушенные деревянные дома и многое другое.

Сюжет ведется от лица Артема, которому удалось пережить ядерную войну, укрывшись на станции «Тимирязевская». Каждое действие в квесте влечет за собой необратимые последствия, которые отражаются в дальнейшем в сюжете. Но больше всего впечатляют подробные диалоги, которые порой беспрерывно идут и по 20 минут. Именно это и делает Metro Exodus такой живой и настоящей.
Также успех игры отражается в ее продажах, которые в этот раз стали рекордными.



Цена: 4 099 1 639 рублей (Купить в PlayStation Store)

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден

В ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден все происходит после объявления императором Палпатином «Приказа 66». Нам предстоит играть за Кэла Кестиса и пройти полное обучение ведения боя световым мечом. Вся игра состоит из красивейших локаций, где глазу постоянно есть за что зацепиться.

Кэлу нужно сражаться за огромное множество врагов, которых просто закликать не выйдет, а придется под каждого подбирать стратегию ведения боя. Настоящим фанатам тоже будет чем впечатлить благодаря большому количеству отсылок.



Цена: 4 499 2 899 рублей (Купить в PlayStation Store)

Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn стала неожиданным продолжением Far Cry 5, которая окунает нас в дикий мир постапокалипсиса после глобальной ядерной катастрофы. Как и в прошлой части, главный герой нам неизвестен. Игровой процесс получился особенно безжалостным и изобилует крупными сценами с убийствами. В качестве оружия могут выступать ножи, луки, огнеметы, пилометы и многое другое.

Сам сюжет в этот раз оказался по-настоящему удачным. Несмотря на что карта стала меньше, по сравнению с прошлой частью, здесь все равно есть чем заняться. По нему можно перемещаться с помощью мотоциклов и трициклов.



Цена: 2 999 1 299 рублей (Купить в PlayStation Store)

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