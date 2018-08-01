Лучшие объективы Canon для новичков. Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Canon EF 50mm f/1.8 STM

Довольно часто при покупке своего первого зеркального фотоаппарата пользователь задается вопросом о выборе объектива. Обычно новички покупают то, что стоит дешевле, либо ориентируются по размеру «стекла». Чем больше объектив, тем круче фотограф. На самом деле это миф и нужно выбирать модель исходя из тех задач, которые вы перед собой ставите. И, конечно, не всегда более дорогой вариант более круто снимает. Можно взять «полторашку» за пару тысяч рублей и делать шедевры, а можно взять телеобъектив за 12 тысяч долларов и снимать ужасно. Мы подобрали для вас пять вариантов объективов начального уровня, которые подойдут для все распространенных задач в фотографии. Рекомендуем ознакомиться и выбрать то, что вам больше подходит.

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM

Первый объектив, который можно посоветовать новичку, называется Canon EF 50mm f/1.8 STM. Из названия вы уже поняли, что фокусное расстояние здесь составляет 50 мм, а максимальная диафрагма f/1.8. В народе такой объектив называют «полторашкой» по весьма понятным причинам. Он идеален для новичка по целому ряду причин. Первая — стоимость. Сейчас в интернете можно найти новый экземпляр за 7000 рублей, если вы умеете выбирать БУ-модель, то можно и за 4 тысячи найти. Максимально доступный вариант для начинающего фотографа. Да и преимуществ у модели предостаточно.Начнем с того, что фокусное расстояние в 50 мм даёт нам угол обзора максимально приближенный к человеческому глазу, а фиксированное расстояние обеспечивает большую резкость снимков. Максимальная диафрагма в 1.8 обеспечивает неплохое освещение снимка, плюс вы получаете неплохое боке. Обычно такой объектив покупают для портретной любительской съемки или как универсальное решение для путешествий. Компактный корпус и легкость в использовании делает продукт идеалом для новичков, которые в будущем планируют расти в этом направлении. Одна из самых популярных моделей на кропнутых матрицах.

Canon EF 24mm f/2.8

Небольшим недостатком предыдущего объектива является необходимость в постоянном движении фотографа — вы не можете зумить картинку. Если у вас частенько возникает необходимость в съемке на разных дистанциях или вы планируете путешествовать и снимать окружающие красоты, то лучше взять «стекло» с переменным фокусным расстоянием. Например, данная модель даёт вам 75-300 мм, чего хватит с запасом для всех необходимых задач. Например, для съемки портретов 75 мм фокусного расстояния будет предостаточно, лица и фигуры будут менее широкими и бочковатыми.Для съемки каких-то удаленных объектов или спортивных событий вы можете «прокрутить» объектив до 300 мм и получить хорошее увеличение. Сам производитель указывает в описании, что это Zoom-телеобъектив, ведь 300 мм обычно используют для съемки дикой природы и спорта. Модель стоит чуть дороже, на две тысячи рублей, но и максимальная диафрагма здесь заметно меньше — 4.5-5.6. То есть, картинка будет заметно темнее и вам нужно будет снимать при хорошем освещении, либо больше времени проводить за постобработкой. Если не любите ходить во время съемки, то это идеальный вариант.

Canon EF 85mm f/1.8 USM

Два предыдущих объектива используются для портретной съемки или фотографии дикой природы, удаленных объектов и спортивных событий, но иногда хочется снимать пейзажи, архитектуру и так далее. Для этого нам нужен широкоугольный объектив. Обычно для природы и архитектуры выбирают объективы с фокусным расстоянием от 14 до 35 мм. Они дают более широкий угол обзора, при этом не превращают картинку в эффект рыбьего глаза. Самым доступным объективом с широким углом является модель Canon EF 24mm f/2.8. И он действительно хорош.Фокусное расстояние составляет 24 мм, то есть угол обзора будет не очень большим, но для съемки городских красот или пейзажей природы вам этого будет предостаточно. Диафрагма в 2.8 позволит снимать в условиях ограниченой освещенности — можно вечером делать красивые снимки или пробовать снимать на более закрытой диафрагме для меньшего размытия. Вариантов использования масса, вот только для портретов объектив никак не подходит, лицо человека будет лишком широким и круглым. Нам это не нужно, так что выбирайте объектив с упором на то, что вам нужно снимать. Универсальных решений нет, большинство объективов заточены под определенные задачи.

Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

По меркам начинающего фотографа это довольно дорогостоящая штука, однако многие предпочитают именно эту модель. Во-первых, здесь идеальное фокусное расстояние для портретов — 85 мм выбирают даже профессиональные фотографы. Да, кто-то больше любит 50 мм, кто-то вообще на 35 мм снимает, но 85 мм — самый популярный формат для лицевых портретов и не только. Да и максимальная диафрагма здесь весьма привлекательная, объектив считается светосильным. Это значит, что даже при плохом освещении у вас есть все шансы на хорошее качество картинки, задирать ISO не нужно.Отдельно нужно отметить, что это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, то есть прозумить картинку не получится. Именно по этой причине фотографы частенько бегают взад-вперед, подбирая идеальное расстояние до объекта. Небольшой размер продукта и его легкость позволяют более-менее удобно носить камеру не снимая объектива. Стоимость в 19500 практически приближает нас к той грани, когда объектив уже переходит в зону среднего класса, а не начального, но если вы не планируете апгрейд и хотите взять одну модель на несколько лет, то это очень хороший выбор.

Итог

Данная модель пользуется громадным спросом среди фотографов начального и среднего уровня, которые не хотят таскать с собой массу объективов. Как вы можете увидеть из названия, у данного объектива фокусное расстояние составляет от 24 до 105 мм. То есть, он захватывает и широкий угол на 24 мм, и все варианты портретной съемки (35 мм, 50 мм, 85 мм) и даже позволяет вам снимать спортивные события на максимальном фокусном расстоянии в 105 мм. Это не телеобъектив, конечно же, но футбол поснимать с первых рядов вполне можно.Именно из-за этого пользователи и любят данную модель. Если вы едете в путешествие и думаете там снимать архитектуру, своих друзей и красивых животных в зоопарке, то просто бросаете в сумку вот этот объектив и можно отправляться в путь. В противном случае вам нужно было бы брать два-три объектива с разным фокусным расстоянием. Отдельно стоит отметить встроенный стабилизатор изображения. Вы можете снимать видео без разнообразных стабилизаторов и получать неплохую плавную картинку. Не скажу, что для фотографа это прямо важная фишка, но она есть и это круто. Это крайний объектив, который я бы мог посоветовать начинающему фотографу. Дальше уже идут более дорогие варианты.Исходя из вышеописанных объективов можно сказать, что фотографировать начинающему фотографу не очень дорого. Вы можете взять недорогой зеркальный фотоаппарат и объектив на 50-85 мм, чтобы научиться правильно расставлять объекты в кадре, после чего можно будет двигаться дальше. Либо, если вы покупаете фотоаппарат для повседневного использования, это будет ваш максимум на долгие годы.