Лучшие процессоры начала 2018

AMD Ryzen 3 2200G Raven Ridge

Intel Core i3-8100 Coffee Lake

Одним из лучших процессоров на современном рынке, по моему мнению, является модель AMD Ryzen 3 2200G Raven Ridge. Это достаточно доступный вариант, стоит всего 6100 рублей в рознице, при этом характеристики позволяют на основе данного камня добрать вполне годную систему. Как вы уже догадались из названия процессора, здесь установлено ядро Raven Ridge, работает процессор на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 3,5 гигагерц. Этого вполне достаточно, чтобы вы работали на своем компьютере с офисным пакетом, играли в игры или запускали видеоредактор.Объем кэша составляет L2/L3: 2048 Кб/4096 Кб, это не очень много, но не будем забывать, что этот процессор стоит совсем смешных денег. Конечно, имеется интегрированное графическое ядро, но его стоит использовать только в том случае, если вы точно решили не брать дискретную графику. Процессор на сокете AM4, под него уже есть масса материнских плат самого разного форм-фактора и стоимости, можно как доступный вариант взять за 3-4 тысячи, так и что-то дорогое и красивое. Для бюджетного игрового компьютера процессор отлично подходит, да и с такой ценой у него просто нет конкурентов.

Intel Core i5-8400 Coffee Lake

Вторым процессором в сегодняшней подборке я поставлю Intel Core i3-8100 Coffee Lake. Шикарный вариант для бюджетного игрового компьютера, у которого будет предостаточно производительности для любых задач. Сами подумайте — здесь установлено четыре вычислительных ядра с четырьмя потоками обработки информации и тактовой частотой 3,6 гигагерца. Мощности с запасом хватает на современные игровые продукты, вы вполне можете поставить видеокарту GTX 1060 и она раскроет себя на сто процентов. Плюс, благодаря четырем ядрам вы можете работать с приложениями для монтажа видео или обработки фото.Стоимость модели составляет 6700 рублей, это ультра-бюджетно, при этом i3 восьмого поколения не требует серьезного охлаждения и тратить на это много денег не нужно. Минус лишь в том, что B и H материнские платы под восьмое поколение выйдут в свет только через неделю-две, нужно подождать. Зато, у вас будет возможность собрать мощную систему на холодном процессоре и получать массу удовольствия от игр, работы и отдыха. У данной модели TDP ниже, чем у Ryzen, но и цена немного выше. Обе модели хороши, тут вы уже сами будете выбирать.

Intel Core i5-8600K Coffee Lake

Процессор i5-8400 не хотели покупать пользователи по той причине, что на рынке не было доступных материнских плат. У данной модели нет индекса К, то есть разгонять его по множителю вы не можете, однако на рынке есть только материнские платы на Z-чипсете, которые стоят дорого и созданы специально для разгона. Однако, совсем скоро ситуация изменится и можно будет за три тысячи рублей купить адекватную материнскую плату. Тогда процессор покажет себя на все сто процентов — здесь шесть вычислительных ядер с 6 потоками обработки данных, 2,8 гигагерца тактовой частоты и прилично кэша L2/L3: 1536 Кб/9216 Кб.Отличный вариант для тех, кто не планирует играться с разгоном и покупать серьезную систему охлаждения, но хочет из коробки получить приличную производительность. Благодаря количеству ядер, процессор отлично показал себя в бенчмарках и работе с видео, не говоря уже об играх — тут запаса по мощности прилично. Плюс, вы можете спокойно вести прямые трансляции, так как возможность для этого имеется. Шикарный вариант за свои деньги, 10900 рублей, который уже набирает популярность среди пользователей. Особенно он хорош для видеоблогеров начинающих.

AMD Ryzen 7 1800X Summit Ridge

Пока пользователи с нетерпением ждут выхода доступных материнских плат, на рынке уже имеется идеальная связка из процессора и Z-чипсета на материнской плате. Процессор Core i5-8600K побывал на десятках тестов, его назвали лучшим решением для игрового компьютера практически все издания. А все дело в соотношении стоимости и производительности. За 14 тысяч рублей вы получаете процессор с шестью вычислительными ядрами и тактовой частотой 3,6 гигагерц. Это заметно мощнее предыдущего варианта, но не будем забывать, что индекс К в названии процессора позволяет вам заниматься разгоном процессора по множителю.И, что самое удивительное, процессор легко берет 5 гигагерц. Да, вам понадобится башенный кулер среднего уровня или СВО недорогая, но особого перегрева не замечено. То есть, вы ставите процессор в компьютер, в настройках BIOS включаете разгон и все, можно работать. Производительность в играх запредельная, можно раскрыть самую топовую видеокарту, можно работать с видео и получать массу удовольствия от этого процесса. На данный момент лично для меня это лучший процессор на рынке, без вопросов.

Intel Core i7-8700K Coffee Lake

Хотя данный процессор нельзя назвать сильно новым, он вполне справляется со своими задачами и если вы планируете собрать компьютер для работы, то Ryzen подойдет достаточно хорошо. Дело в том, что здесь 8 ядер с 16 потоками обработки информации и в разного рода синтетических тестах, программах для обработки информации это сказывается. В играх, как показала практика, это не так важно, так как они банально не умеют работать с таким количеством потоков. То есть, вы можете купить данную модель и для игр, просто большая часть производительности будет простаивать и это не очень круто.Большим преимуществом этой модели является доступность материнских плат и небольшой разгон. Да, не стоит надеяться, что вы сможете поднять тактовую частоту с 3600 гигагерц до чего-то большего, так как многие жалуются на низкий потенциал к разгону, но и без этого производительности достаточно. Стоит обязательно посмотреть на этот процессор, если вы собираете компьютер с упором на работу с видео и картинками, в этих задачах модель показывает себя лучше всего. Хотя, в играх тоже все отлично, торможении или падения кадров замечено не было.

На данный момент среди пользовательских процессоров эта модель является лучшим решением по всем параметрам. Вы получаете громадную производительность за вполне адекватную стоимость в 21790 рублей, при том материнские платы под разгон уже имеются и они даже немного потеряли в стоимости. Данная модель процессора работает на шести вычислительных ядрах с 12 потоками обработки данных, чего будет предостаточно для работы с видео, музыкой или фото, для игр и прямых трансляций в интернет. Это ультимейт решение для большинства современных пользователей с большими запросами и требованиями к компьютеру.Вы можете разгонять процессор до более высоких тактовых частот, дабы получить громадную производительность, либо же можете оставить все как есть и не вкладывать много денег в систему охлаждения. Хотя, как по мне, покупать такой процессор и не разгонять его — преступление. Пользователи без особых проблем брали 5 гигагерц, что в паре с неплохой системой охлаждения гарантирует вам высокую производительность и стабильность системы. Конечно, эта модель нужна лишь в том случае, если вы хотите получить от железа максимум. Для остальных подойдут и более бюджетные решения.