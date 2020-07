Лучшие тонометры. Omron M2 Classic (HEM-7117H-ARU)

Тонометр Omron M2 Classic (HEM-7117H-ARU)

Регулярные измерения артериального давления необходимые гипертоникам и гипотоникам, а также людям, страдающим вегетососудистой дистонией. Прибор также подойдет людям, у которых внезапно появляются резкие головные боли и снижается давление. Существует 3 вида тонометров – механические, полуавтоматические и автоматические. В статье мы составили рейтинг лучших автоматических тонометров, которые выбирают покупатели согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Тонометр Omron M2 Classic, модель HEM 7117H-ARU, - это полностью автоматизированный измеритель артериального давления, работающий на основе осциллометрического метода.Прибор легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса, используя технологию IntelliSense, которая обеспечивает комфортное для пациента управляемое нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Тонометр Omron M2 Classic, модель HEM 7122-ALRU, обладает расширенным по сравнению с моделью предыдущего поколения Omron M2 Classic набором потребительских функций: обновленной системой интеллектуального управления прибором Intellisense, индикатором правильной фиксации манжеты, расширенным объемом памяти на 60 последних измерений, а также предусмотренной возможностью подключения детской манжеты Omron CS2 (17 - 22 см).

Тонометр OMRON M2 Classic – это точность, максимум комфорта, возможность контролировать свое состояние без усилий. Технология управления Intellisense полностью контролирует процесс накачки манжеты, исключив возможность возникновения дискомфорта. Все показатели отображаются на большом трехстрочном дисплее. Об аритмии вы узнаете посредством индикации. Индикация также указывает на положение манжеты и срабатывает при повышенном давлении. OMRON M2 Classic с высокой точностью замеряет давление, пульс.

Тонометр Meditech МТ-50

В комплект поставки тонометра Omron M2 Classic, модель HEM 7122-ALRU, входят универсальная компрессионная манжета Omron Easy Cuff (22 - 42 см.), нового поколения и сетевой мини-адаптерOmron S для питания от электросети.

Тонометр Medi Tech MT-50 - гарант быстрого и точного определения вашего артериального давления. Представленная модель стала обладательницей увеличенной манжеты, благодаря чему приобрести ее сможет практически каждый пользователь.Поддержка технологии интеллектуального измерения давления IQ SISTEM обеспечивает самостоятельное определение устройством степени накачки манжеты. Прибор имеет встроенную память, рассчитанную на сохранение результатов измерений двух пользователей, по 60 измерений на каждого пользователя.

Тонометр Medi Tech MT-50 функционирует полностью автоматически, что избавит вас от необходимости накачивания груши. Просто наденьте манжету на плечо, нажмите на кнопку, и через некоторое время результаты измерений отобразятся на экране большими цифрами.

Функционал данной модели предусматривает индикатор аритмии: он сработает при отклонении показателя вашего пульса от нормы. Для работы устройства необходимы четыре мизинчиковые батарейки, набор которых уже включен в комплект поставки.

Прибор рекомендуется в качестве средства контроля артериального давления, частоты сердечных сокращений и для динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Тонометр B.Well A-23

Тонометр B.Well A-23 с манжетой 22 - 36 см. - является точным и надежным автоматическим прибором для измерения артериального давления и частоты пульса на плечевой зоне. Прибор оснащен расширенным набором потребительских функций, предназначен для использования как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.Тонометр B.Well A-23 оснащен классическим алгоритмом Intellect Classic, который гарантирует проведения точного и безболезненного измерения. Отсутствие излишнего сдавливания не оказывает негативное влияние на сосуды кровеносной системы.

Управление одной кнопкой позволяет проводить измерения быстро и просто. Достаточно правильно наложить манжету и нажать всего одну кнопку. Весь процесс измерения происходит автоматически.

Основные достоинства прибора B.Well A-23 - функция диагностики аритмии пульса, алгоритм Intellect Classic, наличие памяти по 60 измерений для двух пользователей с регистрацией временем и датой, расчет среднего значения измерения.

Тонометр AND UA-888AC

Тонометр А-23 может автоматически рассчитать среднее значение трех последних измерений. Такой метод соответствует рекомендациям ВОЗ и позволяет получить наиболее точный результат. Тонометр А-23 поможет держать артериальное давление под контролем и сохранить здоровье на долгие годы.

Цифровой прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, тонометр AND UA-888, с манжетой нового поколения AND Opti Cuff для рук с длиной окружности плеча 23 - 37 см. - современная модель, которая предназначена для применения в качестве индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса, а также для динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских учреждениях.Отличительная особенность тонометра AND UA-888 - это широкий набор потребительских функций по крайне привлекательной цене. Прибор оснащен индикатором аритмии, графическим цветным индикатором повышенного артериального давления по рекомендациям всемирной организации здравоохранения, функцией памяти с данными за 30 последних измерений и подсчетом среднего значения.

Большой трехстрочный дисплей тонометра AND UA-888, на котором отчетливо видны все цифры и символы, простота управления при помощи всего одной кнопки и надписи, выполненные на русском языке, - все это позволяет использовать прибор любому без дополнительной подготовки.

Система интеллектуального управления Intellitronics, благодаря которой автоматические тонометры AND на плечо самостоятельно определяют необходимый уровень накачки манжеты в соответствии с особенностями давления пользователя. При этом процесс измерения становится быстрым, точным и безболезненным. Простое и легкое управление от одной кнопки. Тексты на приборе написаны на русском языке.

Тонометр Little Doctor LD12S

Электронный тонометр с фиксацией манжеты на запястье Little Doctor LD12S - компактный и современный высоконадежный прибор для измерения систолического и диастолического артериального давления. Прибор рекомендуется для использования пациентами с неустойчивым артериальным давлением или известной артериальной гипертензией в домашних условиях, как дополнение к медицинскому наблюдению в возрасте от 15 лет. Тонометр работает на основе осциллометрического метода измерения артериального давления и частоты пульса.Важное преимущество, которым обладает тонометр Little Doctor LD12S и что отличает его от базовой модели тонометра Little Doctor LD12, является система VS (Voice System) - функция голосового сопровождения с возможностью выбора языка: английский, русский, французский, немецкий, испанский, что позволяет пациентам с ослабленным зрением уверенно пользоваться прибором.

Прибор оснащен электронным алгоритмом обработки данных Fuzzy Algorithm, который в автоматическом режиме полностью управляет всем процессом измерения артериального давления, сокращая время измерения и снижая неприятные болевые ощущения при сдавливании плечевой артерии. Высокая точность измерения гарантируется.

Тонометр Little Doctor LD12S оснащен индикатором аритмии, 2 блоками памяти на 90 ячеек каждый для хранения результатов измерений: давление, пульс, время и дата, а также графическим индикатором уровня артериального давления. При частом появлении символов повышенного артериального давления или аритмии необходимо обратиться к врачу за консультацией. Запястный тонометр Little Doctor LD12S оснащен встроенной манжетой Little Doctor Cuff-LD8 для пациентов с длиной окружности запястье от 12,5 до 20,5 см.