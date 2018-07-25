Лучшие трансформеры 2018 года. Prestigio MultiPad Visconte V

DEXP Ursus KX310 AVA

Трансформеры, или гибриды, пользуются громадным спросом среди пользователей. Это возможность получить два устройства в одном — вы просто покупаете гаджет, а потом пользуетесь им и для работы, и для развлечений. Мы решили отобрать самые интересные варианты из этого сегмента, чтобы вы могли приобрести себе классный продукт за неплохие деньги. Все же, не все мы играем в игры, а значит тратить средства на такого рода устройства не всегда есть необходимость. Трансформер же подойдет буквально каждому во всех вариантах повседневной жизни.

Prestigio MultiPad Visconte V

Планшетный компьютер DEXP Ursus KX310 AVA нам понравился своей тонкой и удобной клавиатурой. Это довольно большое преимущество, ведь если вы покупаете трансформер, то хотите получить удобство не только от фильмов и игр, но и от работы с документами и таблицами, например. Здесь же разработчик прямо постарался и порадовал пользователей крутым дизайном клавиш без каких-либо ненужных дизайнерских решений. Клавиатура с клавишами островного типа идеально подходит для работы с разнообразными проектами, набирать текст на ней одно удовольствие. Да и сенсорная панель здесь есть.Помимо этого, работает планшет на операционной системе Windows 10. Если вы хотите играть в игры, то покупайте устройство на Android, если хотите продукт для работы и отдыха, то обратите внимание на планшеты с Windows. Это золотое правильно, которого мы и придерживаемся. Планшет достаточно доступный, но он дает вам все необходимые возможности для выполнения всех задач — большой дисплея с высокой яркостью, производительный процессор, удобный вариант ввода. Осталось только закачать софта, фильмов, и можно забыть про компьютеры и все эти пыльные штуки под столом.

ASUS ZenBook Flip S UX370UA

Компания Prestigio радует своими доступными устройствами уже довольно давно — компания не первый год выпускает смартфоны и планшеты. Продукт под названием Prestigio MultiPad Visconte V мы считаем лучшим гибридом в своем классе, так как он стоит действительно доступных денег, а функций предоставляет вагон и маленькую тележку. Начнем с самого главного — клавиатура здесь аппаратная, закрытого типа, с неплохими клавишами и приличным расстоянием между ними. На такой клавиатуре будет очень удобно работать с файлами, набирать текст, общаться в социальных сетях и так далее. Вариантов применения очень много.Сам же планшет получился весьма производительным, на нем можно и фотографии обрабатывать, и даже видео монтировать. Хотя, последнее занятие будет нагружать процессор под самую завязку. Сюда поставили неплохое количество портов для подключения периферии, есть все необходимое для работы или отдыха. Да и внешний вид немного ярче того, что вы можете увидеть у потенциальных конкурентов, что тоже многим покупателям важно. Для образовательных целей или работы с простыми задачами это идеальный вариант, как мне кажется.

Lenovo Yoga 520 14

Если предыдущие два аппарата были представителями планшетов с клавиатурой, то ASUS ZenBook Flip S UX370UA — ноутбук с откидной крышкой. Это тоже трансформер, но здесь производитель решил не делать клавиатуру на магнитах, а намертво прицепил ее к дисплею. Да и все железо находится под клавиатурой, тогда как в предыдущих вариантах «мозги» находились в планшете. У данного решения тоже есть определенные решения — это идеальный вариант для тех, кто работает не только с документами, но и с фото, видео, графическим дизайном и прочими подобными задачами.Дисплей сенсорный и вы можете в любой момент превратить свой ноутбук в планшет, положить на колени или на стол и работать с разнообразными программами для рисования, делать заметки или просто смотреть видео из сети. Думаю, что это отличный вариант для замены ноутбука и планшета в одном лице. Вы платите за одно устройство, а получаете возможности сразу двух, что открывает намного больше вариантов эксплуатации. Конечно, ASUS ZenBook Flip S UX370UA стоит немного дороже потенциальных конкурентов, но не настолько, чтобы вы отказывали себе в удовольствии работать на столь интересном продукте.

DELL INSPIRON 5378

Ярким примером крутого трансформера является Lenovo Yoga 520 14. Стоит отметить, что компания Lenovo начала делать данные устройства еще задолго до того, как другие компании начали этим заниматься. Линейка Yoga на данный момент является самой популярной среди трансформеров, а вариант на 14 дюймов лично я считаю идеальным для повседневной жизни и активного использования в любых сферах. Вы можете спокойно на нем читать, работать с текстами, обрабатывать данные из таблиц и слайдов, общаться в социальных сетях, работать со всевозможным софтом и все в таком духе.Конечно же, как и в других подобных продуктах, здесь имеется сенсорный дисплей с возможностью отворота в обратную сторону. Это громадное преимущество, которое я уже объяснил выше. Вы можете сложить устройство пополам и смотреть на диване сериалы, играть в игры, а при необходимости получить полноценный ноутбук для профессиональной деятельности. Да и это довольно доступное решение, которое можно себе позволить без кредитов и прочей суматохи. У Lenovo всегда цены были адекватные, так что переживать по этому поводу не стоит. И мы стараемся смотреть на адекватные решения с демократичной стоимостью.

Итог

Обычно ноутбуки компании Dell стоят достаточно больших денег, но в этот раз производитель решил порадовать потенциальных покупателей низкой стоимостью. Конечно, нужно понимать, что дешево стоит только базовая версия, тогда как трансформер с довольно высокой производительностью получить можно за гораздо большую сумму. Но, нас это не особо и интересует — для большинства пользователей хватит и базовой комплектации. Дело в том, что вы же не будете на этом устройстве играть в игры, это вариант для повседневного использования или работы офисного уровня.С этим базовая версия DELL INSPIRON 5378 справляется отлично. Здесь классная отзывчивая клавиатура, она хорошо подходит как для набора текста, так и для монтажа видео или работы с фото. Есть сенсорная панель и сенсорный дисплей, который вы можете отогнуть и пользоваться продуктом как планшетом. Есть масса вариантов установки такого продукта на столе, каждый позволяет вам с комфортом выполнять нужную работу — показывать презентацию в офисе, рисовать, делать заметки, смотреть фильмы. В плане сборки никаких вопросов к DELL INSPIRON 5378 нет. Производитель всегда доказывал, что умеет делать хорошо и прочно.Как вы могли заметить, трансформеры довольно интересно и стильно выглядят, но они отличаются друг от друга своими возможностями и стилем. Кому-то нужен планшет и клавиатура на магнитах, кто-то хочет себе классический ноутбук, только с возможностью отогнуть дисплей в обратную сторону. В любом случае вы получите нужный продукт для работы в офисе или дома, для просмотра фильмов, сериалов, почты и социальных сетей. То есть для всего, помимо игр. Но, для сражений в виртуальных мирах нужны совершенно другие продукты, о которых мы поговорим в отдельной статье.